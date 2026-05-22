2026年5月23日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月23日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
人間関係が不安定に。マメなコンタクトで乗り切るようにしよう。
接する人が多ければ多いほど、不調運から脱出できるはず。
強引なことさえしなければ、平和で穏やかな1日になりそう。
仲間といいムードに。協力すればかなりのことができそう。
思わぬ大金が転がりこむかも。他人には話さないで。
のんびりした人物に注目を。親友候補になりそうな気配。
人間関係が広がる日。気配り上手がモノを言う暗示あり。
その場の雰囲気をしっかり読み取れば、万事安泰の1日に。
ファッション雑誌にツキあり。意外な情報をゲットできそう。
真っすぐ帰宅は味気ない。買いものや食事会で楽しもう。
辞書を手元に置くと吉。新しい発見が舞い込む暗示あり。
大幸運日で、何でもうまくいきそう。積極的に行動しよう！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
人間関係が不安定に。マメなコンタクトで乗り切るようにしよう。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
接する人が多ければ多いほど、不調運から脱出できるはず。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
強引なことさえしなければ、平和で穏やかな1日になりそう。
9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
仲間といいムードに。協力すればかなりのことができそう。
8位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
思わぬ大金が転がりこむかも。他人には話さないで。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
のんびりした人物に注目を。親友候補になりそうな気配。
6位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
人間関係が広がる日。気配り上手がモノを言う暗示あり。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
その場の雰囲気をしっかり読み取れば、万事安泰の1日に。
4位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
ファッション雑誌にツキあり。意外な情報をゲットできそう。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
真っすぐ帰宅は味気ない。買いものや食事会で楽しもう。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
辞書を手元に置くと吉。新しい発見が舞い込む暗示あり。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
大幸運日で、何でもうまくいきそう。積極的に行動しよう！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)