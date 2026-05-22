【付録】「コーラルヘイズ、est、ビオレバズ2品付録BOX」が付いてくる！ 『VOCE SPECIAL (2026年07月号)』が5月21日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『VOCE SPECIAL (2026年07月号)』（講談社）の「コーラルヘイズ、est、ビオレバズ2品付録BOX」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
講談社から5月21日に発売される『VOCE SPECIAL (2026年07月号)』（税込980円）。付録として、「コーラルヘイズ、est、ビオレバズ2品付録BOX」が付いてきます。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『VOCE SPECIAL (2026年07月号)』の「コーラルヘイズ、est、ビオレバズ2品付録BOX」が見逃せない！
講談社から5月21日に発売される『VOCE SPECIAL (2026年07月号)』（税込980円）。付録として、「コーラルヘイズ、est、ビオレバズ2品付録BOX」が付いてきます。
人気ブランドのコスメ＆スキンケアアイテムが豪華に勢ぞろい今回のVOCE SPECIALには、注目の人気ブランドから選りすぐられた豪華4点セットが付録として登場します。みずみずしい仕上がりが魅力の「Coralhaze デュードロップティント」をはじめ、肌悩みにアプローチするスキンケアアイテムまでがラインナップ。一冊でメイクからスキンケアまで一通り試せる、ビューティーラバー必見の内容となっています。
洗顔・UVケアまでカバーできるトータルビューティー付録さっぱりとした洗い上がりの「est ジェルウォッシュ」、毛穴汚れにアプローチする「ビオレ ディープクレイ洗顔」、紫外線が気になる季節に頼れる「ビオレUV UVクリーム」と、日々のスキンケアにすぐ活用できるアイテムが揃っているのも嬉しいポイント。これからの夏本番に向けて、ベース作りから紫外線対策まで一気にカバーできる、まさにトータルビューティー付録です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)