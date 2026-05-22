【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは目元の種類
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、目元などの特徴を表す身近な言葉、時間の経過や状態の切れ目を表す表現、そして日本の伝統的な美意識を感じさせる雅やかな言葉という、毛色の異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
ふ□□
□□ま
しろ□□
ヒント：白い布のことで、和歌などでは白く美しいものを形容する際にも使われる言葉を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「たえ」を入れると、次のようになります。
ふたえ（二重）
たえま（絶え間）
しろたえ（白妙）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常的な身体の特徴を表す表現、時間のつながりや変化を表す言葉、さらに古典文学の世界でも親しまれてきた美しい日本語を組み合わせました。共通する「たえ」という響きが、身近な日常の描写から、途切れることのない時の流れ、そして雅やかな伝統文化の世界まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、目元などの特徴を表す身近な言葉、時間の経過や状態の切れ目を表す表現、そして日本の伝統的な美意識を感じさせる雅やかな言葉という、毛色の異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ま
しろ□□
ヒント：白い布のことで、和歌などでは白く美しいものを形容する際にも使われる言葉を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：たえ正解は「たえ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たえ」を入れると、次のようになります。
ふたえ（二重）
たえま（絶え間）
しろたえ（白妙）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常的な身体の特徴を表す表現、時間のつながりや変化を表す言葉、さらに古典文学の世界でも親しまれてきた美しい日本語を組み合わせました。共通する「たえ」という響きが、身近な日常の描写から、途切れることのない時の流れ、そして雅やかな伝統文化の世界まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)