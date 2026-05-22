「美男美女だ」ヒカル、彼女とハワイへ！ 2ショットに「ヒカルの顔が優しすぎておふたりの幸せオーラを感じる」
YouTuberのヒカルさんは5月22日、自身のInstagramを更新。交際を公表している加藤神楽さんとのハワイ旅行でのツーショットを披露しました。
【写真】ヒカル＆彼女のハワイ旅行
ファンからは、「無事にハワイに到着してよかったです」「ピカチュウのかわいいですし、お似合いで素敵です」「大好きなカップルです」「美男美女だー！」「2人とも自然体で幸せなのが伝わります」「ヒカルの顔が優しすぎておふたりの幸せオーラを感じる」など、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】ヒカル＆彼女のハワイ旅行
「大好きなカップルです」ヒカルさんは「ハワイに到着」とつづり、6枚の写真を投稿。加藤さんとのハワイ旅行の様子です。1枚目は飛行機のファーストクラスでのラブラブツーショット、2枚目は空港到着時のツーショットでほほ笑むヒカルさんとウインクする加藤さんの姿が写っています。4〜6枚目には現地での食事や窓からの美しい風景など、旅行の楽しさが伝わるショットが並びました。
加藤さんとの会食ツーショットを披露20日にも「こないだ会食にいってきた」と、加藤さんとのツーショットを公開していたヒカルさん。コメントでは、「お似合いですよ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)