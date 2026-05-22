「部屋干しは臭うから」と浴室乾燥機を毎日使う夫。月約3000円ほどですが、電気代を考えると止めるべきですよね？

浴室乾燥機を毎日使うと電気代はどれくらい？

浴室乾燥機の電気代は、機種や使用時間によって異なりますが、一般的には1時間あたり30～50円程度とされています。例えば、1回3時間使用した場合、1日あたり約90～150円です。

これを毎日続けると、1ヶ月では約2700～4500円になる可能性があります。特に冬場は乾きにくく、使用時間が長くなりやすいため、さらに電気代が高くなることもあります。

もちろん、洗濯物をしっかり乾かせる点は大きなメリットです。外干しできない日でも安定して乾かせますし、花粉や黄砂が付きにくい点も魅力でしょう。また、浴室内のカビ対策として役立つ場合もあります。

ただし、毎日長時間使うと、家計への負担が大きくなる可能性があります。特に電気料金が高騰している現在では、「便利だから」という理由だけで使い続けると、思った以上に光熱費が増えてしまうかもしれません。そのため、使用頻度や乾燥時間を見直すことが重要です。



部屋干しは本当に臭いやすい？ 原因を知れば対策できる

「部屋干し＝臭う」というイメージを持つ人は多いですが、実際には、臭いの主な原因は雑菌の増殖です。特に、洗濯物が乾くまでに時間がかかると、菌が増えやすくなり、生乾き臭が発生しやすくなります。

つまり、部屋干し自体が悪いわけではありません。例えば、洗濯後すぐに干す、洗濯物の間隔を空ける、サーキュレーターや扇風機を使うといった工夫をすると、乾燥時間を短縮できます。最近では、部屋干し向けの洗剤も多く販売されており、臭い対策に役立ちます。

また、除湿機を使えば、浴室乾燥機より電気代を抑えられる場合があります。除湿機の消費電力は機種によりますが、浴室乾燥機より低いケースも少なくありません。

特に、リビングなど広い空間で洗濯物を乾かしたい場合は、除湿機とサーキュレーターを併用する方法も効果的です。空気を循環させることで乾きやすくなり、臭い対策にもつながります。

「部屋干しは臭うから無理」と決めつけるのではなく、原因に合わせた対策を取り入れることが大切です。



浴室乾燥機を使うなら“毎日フル稼働”を避けるのがおすすめ

浴室乾燥機は便利ですが、使い方を工夫することで電気代を抑えられます。

例えば、洗濯物をある程度部屋干ししてから、仕上げとして浴室乾燥機を使う方法があります。最初から最後まで乾燥機に頼るより、使用時間を短縮できるため、電気代の節約につながります。また、洗濯物の量を減らすことも効果的です。少量であれば短時間で乾きやすくなるため、結果的に電気代を抑えられます。

さらに、浴室乾燥機のフィルター掃除も重要です。フィルターにホコリが溜まると、乾燥効率が落ちて余計な電力を使う原因になります。定期的に掃除をすることで、効率よく乾燥できるでしょう。

最近では、省エネ性能が高い浴室乾燥機も増えています。もし古い機種を長年使っている場合は、買い替えによって電気代が下がるケースもあります。

家族の生活スタイルによっては、「雨の日だけ浴室乾燥機を使う」「冬だけ活用する」といった使い分けもおすすめです。便利さを保ちながら、無理なく節約しやすくなります。



便利さと電気代のバランスを考えて使うことが大切

浴室乾燥機は、天気を気にせず洗濯物を乾かせる便利な設備です。特に共働き家庭や、小さな子どもがいる家庭では、家事の負担を減らせる大きなメリットがあります。

しかし、毎日長時間使うと、電気代が想像以上に高くなることがあります。そのため、「毎日使う必要があるか」を一度見直してみるのもよいでしょう。

部屋干しでも、除湿機やサーキュレーターを活用すれば、臭いを抑えながら乾かせる場合があります。また、浴室乾燥機を短時間だけ使うなど、使い方を工夫することで電気代を抑えることも可能です。

便利さと節約のバランスは、家庭によって異なります。大切なのは、どちらか一方だけを選ぶのではなく、生活に合ったバランスを見つけることです。無理のない方法を取り入れながら、快適に洗濯できる環境を整えていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー