「部屋干しは臭うから」と浴室乾燥機を毎日使う夫。月約3000円ほどですが、電気代を考えると止めるべきですよね？

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梅雨の時期や花粉が多い季節は、洗濯物を外に干せず、部屋干しをする家庭も多いでしょう。しかし、「部屋干しは臭いが気になる」という理由で、毎日浴室乾燥機を使っている人も少なくありません。   一方で、気になるのが電気代です。浴室乾燥機は便利な設備ですが、使い方によっては毎月の光熱費が大きく増えることがあります。「毎日使うのはもったいないのでは？」と不安になる方もいるでしょう。   そこで今回は、浴室乾燥機の電気代の目安や、部屋干しとの違い、電気代を抑えながら快適に洗濯物を乾かす方法についてわかりやすく解説します。

浴室乾燥機を毎日使うと電気代はどれくらい？

浴室乾燥機の電気代は、機種や使用時間によって異なりますが、一般的には1時間あたり30～50円程度とされています。例えば、1回3時間使用した場合、1日あたり約90～150円です。
これを毎日続けると、1ヶ月では約2700～4500円になる可能性があります。特に冬場は乾きにくく、使用時間が長くなりやすいため、さらに電気代が高くなることもあります。
もちろん、洗濯物をしっかり乾かせる点は大きなメリットです。外干しできない日でも安定して乾かせますし、花粉や黄砂が付きにくい点も魅力でしょう。また、浴室内のカビ対策として役立つ場合もあります。
ただし、毎日長時間使うと、家計への負担が大きくなる可能性があります。特に電気料金が高騰している現在では、「便利だから」という理由だけで使い続けると、思った以上に光熱費が増えてしまうかもしれません。そのため、使用頻度や乾燥時間を見直すことが重要です。

部屋干しは本当に臭いやすい？ 原因を知れば対策できる

「部屋干し＝臭う」というイメージを持つ人は多いですが、実際には、臭いの主な原因は雑菌の増殖です。特に、洗濯物が乾くまでに時間がかかると、菌が増えやすくなり、生乾き臭が発生しやすくなります。
つまり、部屋干し自体が悪いわけではありません。例えば、洗濯後すぐに干す、洗濯物の間隔を空ける、サーキュレーターや扇風機を使うといった工夫をすると、乾燥時間を短縮できます。最近では、部屋干し向けの洗剤も多く販売されており、臭い対策に役立ちます。
また、除湿機を使えば、浴室乾燥機より電気代を抑えられる場合があります。除湿機の消費電力は機種によりますが、浴室乾燥機より低いケースも少なくありません。
特に、リビングなど広い空間で洗濯物を乾かしたい場合は、除湿機とサーキュレーターを併用する方法も効果的です。空気を循環させることで乾きやすくなり、臭い対策にもつながります。
「部屋干しは臭うから無理」と決めつけるのではなく、原因に合わせた対策を取り入れることが大切です。

浴室乾燥機を使うなら“毎日フル稼働”を避けるのがおすすめ

浴室乾燥機は便利ですが、使い方を工夫することで電気代を抑えられます。
例えば、洗濯物をある程度部屋干ししてから、仕上げとして浴室乾燥機を使う方法があります。最初から最後まで乾燥機に頼るより、使用時間を短縮できるため、電気代の節約につながります。また、洗濯物の量を減らすことも効果的です。少量であれば短時間で乾きやすくなるため、結果的に電気代を抑えられます。
さらに、浴室乾燥機のフィルター掃除も重要です。フィルターにホコリが溜まると、乾燥効率が落ちて余計な電力を使う原因になります。定期的に掃除をすることで、効率よく乾燥できるでしょう。
最近では、省エネ性能が高い浴室乾燥機も増えています。もし古い機種を長年使っている場合は、買い替えによって電気代が下がるケースもあります。
家族の生活スタイルによっては、「雨の日だけ浴室乾燥機を使う」「冬だけ活用する」といった使い分けもおすすめです。便利さを保ちながら、無理なく節約しやすくなります。

便利さと電気代のバランスを考えて使うことが大切

浴室乾燥機は、天気を気にせず洗濯物を乾かせる便利な設備です。特に共働き家庭や、小さな子どもがいる家庭では、家事の負担を減らせる大きなメリットがあります。
しかし、毎日長時間使うと、電気代が想像以上に高くなることがあります。そのため、「毎日使う必要があるか」を一度見直してみるのもよいでしょう。
部屋干しでも、除湿機やサーキュレーターを活用すれば、臭いを抑えながら乾かせる場合があります。また、浴室乾燥機を短時間だけ使うなど、使い方を工夫することで電気代を抑えることも可能です。
便利さと節約のバランスは、家庭によって異なります。大切なのは、どちらか一方だけを選ぶのではなく、生活に合ったバランスを見つけることです。無理のない方法を取り入れながら、快適に洗濯できる環境を整えていきましょう。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー