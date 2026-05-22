三重県桑名市の70代の女性が、LINEグループで知り合った「投資の先生」と呼ばれる人物らに1億円あまりをだまし取られました。

【写真を見る】｢300～400％の投資収益を達成できる｣ “投資の先生”名乗る人物らに1億円あまりだまし取られる 70代女性が被害に

警察によりますと、桑名市に住む70代の女性は去年11月、ウェブサイトに表示された投資に関する広告から招待されたLINEグループで、「投資の先生」と呼ばれ、吉川洋と名乗る人物と知り合いました。

「300~400％の投資収益を達成できる」

女性はその人物から「300％から400％の投資収益を達成できる」などと言われ、投資サイトへの登録などを持ちかけられました。

女性は現金6350万円を指定された口座に振り込んだうえ、投資サイトのスタッフを名乗る男に現金800万円を手渡し、だまし取られました。

また、真田崇弘を名乗る人物らからも同様の手口で現金あわせて3220万円をだまし取られ、被害総額は1億370万円に上ります。

警察が詐欺事件として調べています。