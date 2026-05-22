¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤¬¹Åç¸©Æâ¤Ë½é½ÐÅ¹¡¡¿©¤ÙÊüÂê¤äÏÂ¿©¥á¥Ë¥åー¤¬½¼¼Â¡Ö¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥ßー¡×
¡¡¿©¤ÙÊüÂê¤äÏÂ¿©¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¤¬¡¢¹Åç¸©Æâ¤Ç½é½ÐÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç»ÔÀ¾¶è¤Ë22Æü¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¹Åç´Ñ²»¿·Ä®Å¹¡×¤Ç¤¹¡£¾Æ¤Æù¤ä¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Î¤Û¤«¡¢¼÷»Ê¤äÅ·¤×¤é¤Ê¤ÉËÉÙ¤ÊÏÂ¿©¥á¥Ë¥åー¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÍèÅ¹µÒ
¡Ö¤È¤Æ¤â¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥Ü¥ê¥å¥ßー¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
¢£ÏÂ¿©¤µ¤È¡¡±ÊÅÄ ÂÙ¹¬ ±Ä¶ÈÉôÄ¹
¡Ö¡ØÏÂ¿©¤µ¤È¡Ù¤Î¿©»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Û¥Ã¤È¤Ò¤È»þ¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡2027Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ê¡»³¤Ë¤â¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯5·î22Æü ÊüÁ÷¡Û