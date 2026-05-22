聖籠町で、まもなくバラが見ごろを迎えます。



聖籠町の『二宮家 バラ園』。毎年この時期に一般公開されていて、数百種類・1000株以上のバラを楽しむことができます。鮮やかな赤い花は『サラバンド』という品種です。バラ園で最初に植えたものだそうで、ほかにもピンクや黄色などさまざまな色のバラが園内を華やかに彩っていました。



■二宮家バラ園 二宮葉子さん

「草花と共演しているところがいいと思う。いろいろな草花も植えていますので、バラと一緒に楽しんでいただきたい。」



一般公開は6月14日(日)までで、来週5月25日(月)ごろに満開になる見込みです。