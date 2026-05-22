21日(木)～22日(金)にかけて雨が降り続き、大雨となったところがありました。とくに、21日(木)夜から22日(金)朝にかけて大雨となったところがありました。



◆24時間降水量

阿賀町津川 104.5mm

阿賀町室谷 97.5mm

佐渡市羽茂 93.0mm

加茂市宮寄上 81.5mm

観測開始以来、5月としてはもっとも多い雨量となりました。



さて、23日(土)の県内は天気が回復する見込みです。



◆23日(土)午前9時の予想天気図

県内付近は、北海道付近に中心を持つ高気圧に覆われる見込みです。このため、今日とは一転して晴れる時間が長くなるでしょう。



そして、この日差しで日中はグングン気温が上がりそうです。



◆23日(土)の予想最高気温

新潟市で26℃、長岡市で28℃など、今日より大幅に高くなるところが多いでしょう。急に暑さが復活しますので、こまめに水分を摂るなどして熱中症には十分に注意をしてお過ごしください。



一方で、来週は再び大雨に注意・警戒が必要です。



◆週間予報

24日(日)午前中は、所々で雨が降るでしょう。

25日(月)と26日(火)は天気が回復して暑くなりますが、27日(水)以降はしばらく天気がぐずつき再び大雨となるところがありそうです。曇りマークでも雨予報に変わる可能性がありますので、最新の天気予報をチェックするようにしてください。