●週末は曇ったり晴れたりの空模様。一部でにわか雨の心配も

●週末～25日(月)は一段と蒸し暑い。熱中症に要注意



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こちらは先週15日(金)の夕方に撮影された写真です。

水平線にまるで太陽が2つあるように見えますが、これは「上方蜃気楼」と呼ばれる蜃気楼の一種です。



この不思議な現象は、季節先取りの気温の高い日に起こりやすい自然現象です。





今の時期は夏に向かって空気が徐々に暖かくなっていきますが、海はまだ冬の名残で水温が低くなっています。

つまり海面に接している空気は、少し冷たい空気となります。



この温度が違う2つの空気の層を太陽の光が通るとき、光は密度が高い 冷たい空気の方にわずかに曲がる性質があり、私たち人間の目にこの光が届くときに、水平線付近に幻の太陽の姿が見えるようになる…というわけです。



この週末も、もしかするとこの幻の太陽が見えるチャンスがあるかもしれません。





この週末は曇ったり晴れたりの空模様。大きな天気の崩れはないものの、ところどころでパラパラとにわか雨の心配があります。

一方、気温は高く、あさって24日(日)は30度に迫る蒸し暑さとなりそうです。

あす23日(土)、あさって24日(日)ともに日中は水分補給など、熱中症に注意が必要ですが、風は穏やかなので瀬戸内側では先ほど紹介した「幻の太陽」が見えるかもしれません。



一気に夏の暑さが迫ると身体に堪えますが、今しか見れない貴重な気象現象も探しながら、この暑さを健康的に乗り切っていきましょう。





あす23日(土)も雲が目立つものの、ところどころ日ざしの届くタイミングがあるでしょう。

ただし午後は雲に厚みが増し、一部でにわか雨の心配があります。



最高気温は25度を超えるところが多く、日中は蒸し暑くなりそうです。

特に日本海側ではきょう22日(金)の涼しい空気から、夏のムシムシした空気にガラッと変わります。

運動会を控えている学生など、外に出る方は水分補給をしっかり行いましょう。





紫外線情報です。

日ざしが届くと、紫外線は非常に強くなりそうです。油断せずにケアを行いましょう。





あさって24日(日)も曇ったり晴れたり。内陸や山間部ほどにわか雨に注意が必要です。

日ざしが届くと一段と蒸し暑さが増し、週明け25日(月)は最高気温が30度を超える真夏日続出。熱中症対策を入念に行いましょう。

26日(火)から27日(水)は低気圧や前線の接近により、まとまった雨が降る見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）