ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが5月21日、自身のブログを更新。ベランダで育てている果実について綴りました。

【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん “ベランダ果実”を紹介「かなり大きくなってきました〜」「なんか可愛いのです♡」【ニャンちゅう】





これまでも、ベランダで育てているサクランボについて、投稿してきた津久井さんですが、今回は「次なるベランダ果実を紹介したいと思います♪その果実の名前は〜びわです♡」と写真を添えて明かしました。









びわを育てるのは初めてのようで「かなり大きくなってきました〜 色も変わってきました〜 緑色から黄色っぽくなってきてます〜 初めての事なのでドキドキしています♪」と大切に育てている様子が」伝わってきます。









そして、「収穫のタイミングはいつ〜? 知っている人がいたら教えてくださいませ〜」と、呼び掛けました。



最後に、「なんか可愛いのです♡ 今は優しく見守っています♪（＾Ｏ＾）」と、綴り結びました。



津久井さんは、2024年10月のブログで「私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」と振り返り、「5年も生きていてすごいと思います」と、家族や周囲への深い感謝を綴っていました。



続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。









津久井さんは、1992年からNHK教育テレビ（現・Eテレ）で放送が始まった『ニャンちゅう』シリーズのキャラクター『ニャンちゅう』の声を初回から30年以上にわたって演じてきました。それ以外にも『ちびまる子ちゃん』の『関口くん』役、『ご近所物語』の『西野ジロー』役、『忍たま乱太郎』の『楽呂須太夫』役など、数多くの人気作品で声優を務めてきました。病と共生しながら、明るく発信を続ける姿は、多くの人々に勇気を与えています。



【担当：芸能情報ステーション】