歌手の藤あや子さんが、愛猫のマルとオレオの寛ぐ様子を自身のXに連続投稿しています。



【写真を見る】【 ねこ 】歌手・藤あや子の愛猫マル＆オレオがキャットタワーで「二段露天」 ご満悦の様子を連続投稿



藤さんは「導入して大正解だった通称"二段露天"」とテキスト。そこには、キャットタワーの柱に取り付けられたボウルのようなベッドで、白黒ハチワレの「オレオ」が手前のベッドに、黒多めの「マル」が奥のベッドに丸くなり、悠然と寛いでいます。





さらに、オレオが家族の太腿に腹ばいに乗ってこちらを見つめるポーズをしている写真を投稿。オレオの整った顔つきやキリッとした視線、そして豊かな毛並みに、藤さんは「爆ビジュお嬢」と感嘆の様子。







そして、先ほどのキャットタワーのベッドに潜ったマルが、顔の上半分と脚を一本だけベッドの外に突き出す不思議な姿勢で寛ぐ様子を「美脚アピールマン」とテキストして投稿しています。







藤さんは、マルとオレオ以外にも、去年の8月に保護した「じゃこ天」の画像も投稿。テーブルの下で正座しているものの顔つきがちょっと緩んでいて「満腹ウトウト君」と、三者三様のユーモラスな表情が垣間見えています。

【担当：芸能情報ステーション】