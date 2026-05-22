高木完、Zeebra、YZERRプロデュース『THE SUCCESSOR』開催 Jヒップホップを代表する豪華面々集結
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）の開催ウィーク内イベントとして、ジャパニーズヒップホップの歴史を称えるライブ『THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE』が6月8日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で開催される。追加出演者および各SHOWCASE、プレゼンターが発表された。
【全身ショット】スタイリッシュ！さすがのスタイルでジャケットを着こなす中島健人（MAJノミネート発表会より）
同イベントは、高木完、Zeebra、YZERRがプロデュースを手がけるスペシャルライブ。40年以上にわたるジャパニーズ・ヒップホップの歩みを振り返りながら、“次の継承”をテーマに掲げるセレモニーとなる。
今回新たにLIVE ACTとして、PUNPEE、Watson、MaRI、3Li\enの出演が決定。すでに発表されているT-Pablow、STUTS、\ellow Bucks、MC TYSON、OZworld、DJ CHARI & DJ TATSUKI、RHYMESTER、キングギドラ、NITRO MICROPHONE UNDERGROUNDらとともに、世代やスタイルを超えたラインナップが実現する。
当日はラップライブに加え、ヒップホップカルチャーの四大要素であるMC、DJ、ブレイキン、グラフィティを横断するショーケースも展開。BBOY SHOWCASEにはDjBeat、CRAZY-A、MACHINE、HORIE. Harucalloway、KATSU ONE、YURIE、TENPACHI、RAM、SHUTO、ON1GIRI、RENが出演するほか、DJ SHOWCASEにはDJ Ta-Shi、DJ Kentaro、DJ IZOH、DJ Renaが登場する。
さらに、ROOTS OF EXILE TRIBEによるNEW DANCE SHOWCASE、AFRA × NOVEL VINTAGEによるBEATBOXING SHOWCASEも実施。会場内ではKAZZROCK、TOMI-E、TABOO1、SNIPE1によるGraffiti Art Galleryも展開される。
プレゼンターとして、近田春夫、いとうせいこう、DJ YUTAKA、DJ KAORI、漢 a.k.a. GAMI、KEN THE 390、サイプレス上野、ZEN-LA-ROCKらの出演も決定。日本のヒップホップシーンを築いてきたレジェンドから新世代までが一堂に会するイベントとなる。
■『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE』
日時：6月8日（月） 午後5時30分開場／午後6時30分開演
会場：東京・Zepp DiverCity（TOKYO）
出演：
T-Pablow／STUTS／PUNPEE／\ellow Bucks／MC TYSON／OZworld／Watson／DJ CHARI & DJ TATSUKI／MaRI／3Li\en／RHYMESTER／キングギドラ／NITRO MICROPHONE UNDERGROUND
【全身ショット】スタイリッシュ！さすがのスタイルでジャケットを着こなす中島健人（MAJノミネート発表会より）
同イベントは、高木完、Zeebra、YZERRがプロデュースを手がけるスペシャルライブ。40年以上にわたるジャパニーズ・ヒップホップの歩みを振り返りながら、“次の継承”をテーマに掲げるセレモニーとなる。
当日はラップライブに加え、ヒップホップカルチャーの四大要素であるMC、DJ、ブレイキン、グラフィティを横断するショーケースも展開。BBOY SHOWCASEにはDjBeat、CRAZY-A、MACHINE、HORIE. Harucalloway、KATSU ONE、YURIE、TENPACHI、RAM、SHUTO、ON1GIRI、RENが出演するほか、DJ SHOWCASEにはDJ Ta-Shi、DJ Kentaro、DJ IZOH、DJ Renaが登場する。
さらに、ROOTS OF EXILE TRIBEによるNEW DANCE SHOWCASE、AFRA × NOVEL VINTAGEによるBEATBOXING SHOWCASEも実施。会場内ではKAZZROCK、TOMI-E、TABOO1、SNIPE1によるGraffiti Art Galleryも展開される。
プレゼンターとして、近田春夫、いとうせいこう、DJ YUTAKA、DJ KAORI、漢 a.k.a. GAMI、KEN THE 390、サイプレス上野、ZEN-LA-ROCKらの出演も決定。日本のヒップホップシーンを築いてきたレジェンドから新世代までが一堂に会するイベントとなる。
■『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE』
日時：6月8日（月） 午後5時30分開場／午後6時30分開演
会場：東京・Zepp DiverCity（TOKYO）
出演：
T-Pablow／STUTS／PUNPEE／\ellow Bucks／MC TYSON／OZworld／Watson／DJ CHARI & DJ TATSUKI／MaRI／3Li\en／RHYMESTER／キングギドラ／NITRO MICROPHONE UNDERGROUND