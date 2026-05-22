アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子（31）の最新ショットに、反響が寄せられている。

【映像】百田夏菜子、「ギャルっぽい」と話題の最新ショット＆激変ショット

Instagramで、「男装してもかわいい」とコメントが寄せられた動画や雰囲気の変わったメイクが印象的なオフショットなどを発信し、注目を集めてきた百田。

2025年11月には、金髪に紫のカラーコンタクトをつけた“激変”ショットを披露し、「別人！綺麗〜」「名前出ないとわからないレベル」などの声が寄せられ、話題になっていた。

私生活では2024年1月に、男性デュオ「KinKi Kids」の堂本剛（47）との結婚を発表し、多くの祝福が寄せられていた。

百田夏菜子、デコルテ際立つ大人っぽい姿を披露

5月21日の更新では、デコルテが際立つ衣装姿で、大人っぽい表情が印象的なオフショットを披露した。

この投稿にファンから「とっても綺麗！美しい」「かわいいー！このメイクなんか新鮮！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）