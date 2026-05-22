1児の母・木村文乃、リクエストに応えた子どもご飯公開「1つひとつが丁寧」「愛情が伝わってくる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/22】女優の木村文乃が5月21日、自身のInstagramを更新。子どものごはんを公開した。
【写真】38歳ママ女優「1つひとつが丁寧」サーモンフライなど品数豊富な子どもご飯公開
木村は「チビうさ ごはん」と添え、子どものために作ったごはんの写真を投稿。両側に取っ手が付いた白い器には白ごまを丁寧にふりかけたきのことしらすの雑炊、青い線模様の四角い皿にはカラッと揚がったサーモンフライ、ブロッコリー、トマト、「キャベ千サラダ」、ハム、花形の小皿には柑橘類が盛り付けられており、彩り豊かな食卓となっている。
「最近は食べたいものを教えてくれるようになり リクエストに応えたらこうなりました」と紹介。「お雑炊は◆氏の担当だけど この日は私が作ってみたらコレジャナイ…と食べてくれず 多くない？と思ってたおかずは その分全部ペロリしてくれたので 結果オーライでした」（◆はクマの絵文字）と子どもの食事の様子を明かしている。
この投稿は「見てるだけで幸せな気持ちになる」「彩りが綺麗で食事が楽しくなりそう」「バランスの取れた食卓」「1つひとつが丁寧」「愛情が伝わってくる」「器選びのセンス抜群」と反響を呼んでいる。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「1つひとつが丁寧」サーモンフライなど品数豊富な子どもご飯公開
◆木村文乃、子どものごはん披露
木村は「チビうさ ごはん」と添え、子どものために作ったごはんの写真を投稿。両側に取っ手が付いた白い器には白ごまを丁寧にふりかけたきのことしらすの雑炊、青い線模様の四角い皿にはカラッと揚がったサーモンフライ、ブロッコリー、トマト、「キャベ千サラダ」、ハム、花形の小皿には柑橘類が盛り付けられており、彩り豊かな食卓となっている。
◆木村文乃の投稿に「彩りが綺麗で食事が楽しくなりそう」と反響
この投稿は「見てるだけで幸せな気持ちになる」「彩りが綺麗で食事が楽しくなりそう」「バランスの取れた食卓」「1つひとつが丁寧」「愛情が伝わってくる」「器選びのセンス抜群」と反響を呼んでいる。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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