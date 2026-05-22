イラン戦争で経済の下押しリスクがある中、今後の日本の経済政策をどう見ますか？ 【 答える人 】クレディ・アグリコル証券チーフエコノミスト・会田卓司
イラン戦争は経済の下押し要因
─ 高市政権の政策、米国・イスラエルによるイラン攻撃が日本経済に与える影響をどう見通していますか。
会田 日本経済へのインパクトですが、高市政権の経済政策「サナエノミクス」は国内投資を拡大することが全てと言ってもいい政策です。国会の施政方針演説で高市首相は「日本経済の停滞の原因は投資の不足」と明確におっしゃいました。
一方、これまでの政権は日本経済の停滞の原因は人口動態の悪化だとして、社会保障を強くするために消費増税を行うなど、悲観的な見通しから逆算するような政策を行ってきたのです。
高市政権は国内投資を拡大するために、官民連携の成長投資、危機管理投資を進めようとしており、日本成長戦略会議でグランドデザインを描いていきます。
そして、イラン情勢の日本経済への影響を見ると、やはり投資を下押しさせるリスクが大きいということです。原油価格が上昇すると日本の交易条件が悪化し、所得が流出します。それが企業や国民の所得を下押せば内需が低迷し、国内で収益機会が得られず、国内投資が衰えてしまいます。
もう1つ、当然ながら成長率を下押しします。高市政権は景気が回復した後も景気刺激策を講じ続けることで雇用や設備投資を促す「高圧経済」という方針を採っていますから、できるだけ景気をよくしておきたいわけです。
例えば今回、原油価格が50％ほど上がると、交易条件の悪化で実質成長率が0.5～0.6％下がってしまいます。日本の潜在成長率が0.5～0.6しかありませんから、全く成長できない状況になってしまうリスクがあります。
─ 高圧経済にならなくなってしまいますね。
会田 そうです。潜在成長率を上回る成長をしない限りは高圧経済にはなりません。高圧にならなければ企業収益の見通しが上がっていきませんから、特に内需セクターの投資が増えないわけです。
日本経済にとって相当なリスクですから、事態が起きてからすぐに予備費で対応しましたし、予算が成立した後、補正の話はまだ出てきませんが、経済対策を行って景気を支えると見られます。投資サイクルを堅調に保っていかない限りはサナエノミクスの動きが止まってしまいます。
─ 海外経済の影響をどう見ていますか。
会田 海外も、経済が下押しされるリスクが大きいです。日本は内需が弱いですから、まだ海外経済頼みです。米国経済、世界経済の堅調によって日本経済が支えられている部分がありますから、それが下押しされると、輸出セクターの国内ベースも下押しされます。
投資には様々なネガティブなことが起きてしまいますから、そこは財政政策の力でしっかり支えることになると思います。
企業貯蓄率を「投資超過」に戻す
─ 会田さんは日本成長戦略会議のメンバーでもありますが、どういった政策の立て付けになっていますか。
会田 経済を再生する戦略を実現するために、各戦術としての政策論があるという立て付けをつくっています。
日本経済を再生していく時に、高市政権で最も重要だと考えられる指標が「企業貯蓄率」です。企業は金融機関などから資金調達をして、投資をし、事業を行うのが正常なあり方だと思います。正常な経済であれば企業貯蓄率はマイナス、投資超過が正常だということです。
これまでの日本では企業は国内支出を限界まで切り詰めて、借金返済に邁進するコストカット型になっていて、企業貯蓄率がプラスで貯蓄超過、投資不足という状態に陥っており、これが日本経済停滞の原因だというのが高市政権の総括です。
─ 高市政権の政策、米国・イスラエルによるイラン攻撃が日本経済に与える影響をどう見通していますか。
会田 日本経済へのインパクトですが、高市政権の経済政策「サナエノミクス」は国内投資を拡大することが全てと言ってもいい政策です。国会の施政方針演説で高市首相は「日本経済の停滞の原因は投資の不足」と明確におっしゃいました。
一方、これまでの政権は日本経済の停滞の原因は人口動態の悪化だとして、社会保障を強くするために消費増税を行うなど、悲観的な見通しから逆算するような政策を行ってきたのです。
高市政権は国内投資を拡大するために、官民連携の成長投資、危機管理投資を進めようとしており、日本成長戦略会議でグランドデザインを描いていきます。
そして、イラン情勢の日本経済への影響を見ると、やはり投資を下押しさせるリスクが大きいということです。原油価格が上昇すると日本の交易条件が悪化し、所得が流出します。それが企業や国民の所得を下押せば内需が低迷し、国内で収益機会が得られず、国内投資が衰えてしまいます。
もう1つ、当然ながら成長率を下押しします。高市政権は景気が回復した後も景気刺激策を講じ続けることで雇用や設備投資を促す「高圧経済」という方針を採っていますから、できるだけ景気をよくしておきたいわけです。
例えば今回、原油価格が50％ほど上がると、交易条件の悪化で実質成長率が0.5～0.6％下がってしまいます。日本の潜在成長率が0.5～0.6しかありませんから、全く成長できない状況になってしまうリスクがあります。
─ 高圧経済にならなくなってしまいますね。
会田 そうです。潜在成長率を上回る成長をしない限りは高圧経済にはなりません。高圧にならなければ企業収益の見通しが上がっていきませんから、特に内需セクターの投資が増えないわけです。
日本経済にとって相当なリスクですから、事態が起きてからすぐに予備費で対応しましたし、予算が成立した後、補正の話はまだ出てきませんが、経済対策を行って景気を支えると見られます。投資サイクルを堅調に保っていかない限りはサナエノミクスの動きが止まってしまいます。
─ 海外経済の影響をどう見ていますか。
会田 海外も、経済が下押しされるリスクが大きいです。日本は内需が弱いですから、まだ海外経済頼みです。米国経済、世界経済の堅調によって日本経済が支えられている部分がありますから、それが下押しされると、輸出セクターの国内ベースも下押しされます。
投資には様々なネガティブなことが起きてしまいますから、そこは財政政策の力でしっかり支えることになると思います。
企業貯蓄率を「投資超過」に戻す
─ 会田さんは日本成長戦略会議のメンバーでもありますが、どういった政策の立て付けになっていますか。
会田 経済を再生する戦略を実現するために、各戦術としての政策論があるという立て付けをつくっています。
日本経済を再生していく時に、高市政権で最も重要だと考えられる指標が「企業貯蓄率」です。企業は金融機関などから資金調達をして、投資をし、事業を行うのが正常なあり方だと思います。正常な経済であれば企業貯蓄率はマイナス、投資超過が正常だということです。
これまでの日本では企業は国内支出を限界まで切り詰めて、借金返済に邁進するコストカット型になっていて、企業貯蓄率がプラスで貯蓄超過、投資不足という状態に陥っており、これが日本経済停滞の原因だというのが高市政権の総括です。