子どもが勇気を出して「やめて」と伝えたのに、心美ちゃんが泣き出してしまいました…。

困惑するママ…。なんとかその場を収めたと思っていたら、今度はサッカー教室に親子で突撃!?

この執着ぶり、さすがにちょっと怖くなってきますよね…。

>>【まんが】バレンタインとママ友の執着

(ウーマンエキサイト編集部)