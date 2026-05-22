ジーユー感謝祭がスタート。夏にヘビロテ必至のセールアイテム3選《5月28日まで》

GU（ジーユー）は2026年5月22日から28日まで「感謝祭」を開催しています。

期間中は、春夏アイテムがお得な"感謝価格"になっています。編集部の注目アイテムを3つ紹介します。

「Tシャツにこれ一枚着るだけでいい」

●ドレープフレアシャツ

バックスタイルのタックと立体的なフレアシルエットがポイントのシャツです。フロントとバックで着丈差があり、インでもアウトもキマります。接触冷感機能付きです。

公式サイトのクチコミでは、「仕事用に購入しましたが、着心地もよく普段にも着用しています」「サラサラした素材で着心地がいいです」「アイロン不要なのも忙しい夏にありがたいです」といった声が寄せられています。

28日までの期間限定価格は990円。

●ドレープワイドパンツ

接触冷感機能付きのワイドパンツです。落ち感のあるドレープ素材で、着用時のシルエットがきれいに見えるようにデザインされています。

公式サイトのクチコミでは「シワになりにくい素材で夜洗って朝には乾いているためありがたいです！」「サラサラ素材でシワになりにくく、シルエットもキレイで満足です」「カジュアルにも綺麗めにも着こなせます」と好評です。

28日までの期間限定価格は1990円。

●キャミソールチュニック

2段切り替えのティアードでほどよいボリューム感のあるチュニックです。1枚もっておくと、レイヤードコーデに重宝します。シャツやロングTシャツと重ねて着ることで、ロングシーズン使えます。

公式サイトのクチコミでは、「胸元もお尻もフワッとカバーしてくれて、とてもかわいいです」「服装に悩んだらシンプルなTシャツにこれ一枚着るだけでいい」「1枚あるだけでおしゃれに可愛く着まわせてます」など、着回し力やデザインが好評です。

28日までの期間限定価格は1990円。

※画像は公式サイトならびに公式X（＠gu_global）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）