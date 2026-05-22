【TGC 新潟 2026】花村想太（Da-iCE）、しなこ、元櫻坂46小林由依など新たな出演者を発表
7月に新潟市で初開催されるファッションイベント「東京ガールズコレクション（TGC）」について22日、新たな出演者が発表されました。
「NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（ナミックスプレゼンツ TGCニイガタ2026 バイ トーキョー・ガールズ・コレクション）では、すでに公表されている出演者に加え、花村想太（Da-iCE）、しなこなど新たな出演者7人が発表されました。
今回新たにゲストモデルとして元櫻坂46の小林由依の他、雑誌やドラマなどで活躍する北里琉、駒木根葵汰、豊田裕大、樋口幸平の出演が発表されました。
メインアーティストには、『CITRUS』で第63回日本レコード大賞を受賞した花村想太（Da-iCE）と、SNS総フォロワー数450万人を超える原宿系動画クリエイターしなこの出演が決定しました。
「NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（ナミックスプレゼンツ TGCニイガタ2026 バイ トーキョー・ガールズ・コレクション）は7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで開催される予定です。
また22日、新潟県は「TGC 新潟2026」のトークステージに登壇する「新潟観光PRステージサポーター」の募集を開始しました。
参加条件は‥‥‥
①新潟県内在住の方（年齢・性別不問）
②スケジュール全日程参加可能な方
③事前にご自身のSNSでおすすめの新潟県の観光スポットを投稿可能な方
応募期間は6月6日（土）まで、詳しい内容は「新潟観光PRステージサポーター募集ページ」で確認できます。
なお、6月14日（日）正午から「古町ルフル」のルフル広場特設ステージにて、入場無料の関連イベントの開催が予定されいます。