7月に新潟市で初開催されるファッションイベント「東京ガールズコレクション（TGC）」について22日、新たな出演者が発表されました。



「NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（ナミックスプレゼンツ TGCニイガタ2026 バイ トーキョー・ガールズ・コレクション）では、すでに公表されている出演者に加え、花村想太（Da-iCE）、しなこなど新たな出演者7人が発表されました。





これまでイベントMCにウエンツ瑛士と影山優佳の2人が発表されている他、元AKB48柏木由紀、元NGT48北原里英などの出演も決まっています。今回新たにゲストモデルとして元櫻坂46の小林由依の他、雑誌やドラマなどで活躍する北里琉、駒木根葵汰、豊田裕大、樋口幸平の出演が発表されました。メインアーティストには、『CITRUS』で第63回日本レコード大賞を受賞した花村想太（Da-iCE）と、SNS総フォロワー数450万人を超える原宿系動画クリエイターしなこの出演が決定しました。「NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（ナミックスプレゼンツ TGCニイガタ2026 バイ トーキョー・ガールズ・コレクション）は7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで開催される予定です。また22日、新潟県は「TGC 新潟2026」のトークステージに登壇する「新潟観光PRステージサポーター」の募集を開始しました。参加条件は‥‥‥①新潟県内在住の方（年齢・性別不問）②スケジュール全日程参加可能な方③事前にご自身のSNSでおすすめの新潟県の観光スポットを投稿可能な方応募期間は6月6日（土）まで、詳しい内容は「新潟観光PRステージサポーター募集ページ」で確認できます。なお、6月14日（日）正午から「古町ルフル」のルフル広場特設ステージにて、入場無料の関連イベントの開催が予定されいます。