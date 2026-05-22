これからの季節に欠かせないエアコン。実は来年春から、国の省エネ基準が変わるのをご存知でしょうか。いわゆる「エアコンの2027年問題」です。これまで主流だった本体価格の安いモデルが、省エネ性能の高い高価な新基準モデルへと移行。今後のエアコン選びのポイントは？岡山市北区の家電量販店で聞きました。

【写真を見る】国の省エネ基準が変わる「エアコンの2027年問題」 今後のエアコン選びのポイントは？【岡山】

価格はいくら上がるのか

（エディオン岡山本店 原田蒼眞さん）

「こちらのオレンジ色のマークのエアコンが、今後商品として出回らなくなる可能性がありまして、こちらの省エネ性能を達成したエアコンが今後は主流になっていく」

いわゆる「エアコンの2027年問題」です。来年4月、国は家庭用エアコンの省エネ基準を大幅に引き上げます。これに伴い、現在の基準のエアコンは市場から減り、新基準を満たしたエアコンが一般的になる見通しです。例えば14畳モデルの価格を比較してみるとー

（エディオン岡山本店 原田蒼眞さん）

「省エネ基準に満たないエアコンについては21万5,380円になるんですけども、37万9,800円、これが省エネ基準を達成しているエアコンになります」

ほかの規模のモデルでも、おおむね1.5倍の価格差に。最近の暑さなども影響し、エディオン全体では売上が2倍になっているといいます。ただ、本体価格が上がる一方で、メリットもあるといいます。

一方で電気代は安くなる？

（エディオン岡山本店 原田蒼眞さん）

「電気代が基準に満たないエアコンに比べて安い、（年間で）1万3,000円～1万4,000ほど安い」

内閣府によりますと、エアコンの平均使用年数は約13年。長く使うことを考えると、省エネ性能の高いエアコンのほうが、負担を抑えられる場合もあります。

（買い物客）

「20万円は超えたくない。部屋が小さいので」

（買い物客）

「電気代もいま高くなってきているので、長い期間で考えるとそっちでもいいかなと」

（エディオン岡山本店 原田蒼眞さん）

「リビングだったりの部屋につきましては、省エネハイパワー（新基準）が人気があって、子ども部屋や寝室ではスタンダードモデル（現在基準）だったり」

長時間使うリビングなどでは、電気代が抑えられる新基準のエアコン。使用頻度の低い部屋では、現在の基準の比較的安いモデルを選ぶことが、夏のコストを抑えるポイントとなりそうです。

（スタジオ）

ーエディオンによりますと、本格的な夏を迎えると工事が集中するため、エアコンの設置までに時間がかかるケースも出てくるということです。また、長引く中東情勢の緊迫化により、ホースや配管カバーの在庫が不足し、さらに工事が遅れる恐れもあるということです。夏本番を前に、早めの買い替えや設置の検討が必要となりそうです。