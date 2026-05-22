EBiDANが、8月11日にリリースする15周年記念シングル『Yes! 東京』のジャケット写真を公開した。

（関連：【画像あり】EBiDAN、15周年記念シングル『Yes! 東京』全15形態のジャケット写真）

今作は通常盤、グループ盤、15周年盤の計15形態での発売となり、通常盤と15周年盤のジャケット写真はスターダストプロモーションへの入所順によってデザインを構成。通常盤は、入所順の並びにて全60名のメンバーが一挙に収められたデザインとなっており、15周年盤A～Eの5形態には、入所順にてそれぞれ12名ずつが5形態に割り振られ、5形態を並べると全60名が一枚絵となる仕様になっている。

また、グループ盤はそれぞれのグループカットによる個性溢れるデザインに。15年というEBiDANの歴史と、各グループ／メンバーの魅力が詰まったジャケット写真となっている。

さらに、各形態に封入されるトレカの絵柄も一部公開。各形態ごとに通常サイズトレカと小サイズトレカの2種がそれぞれランダムで1枚ずつ封入されており、先立って通常盤の通常サイズトレカ、グループ盤の通常サイズトレカと小サイズトレカの絵柄が特設サイトにて公開されている。今後、通常盤の小サイズトレカ、15周年盤のトレカ2種の絵柄も後日公開予定だ。

なお、本作のリリースを記念して、EBiDANメンバーが参加するリリースイベント『Yes! 飛び出せ！僕らの移動教室』を5月24日にイオンモール幕張新都心、5月31日にセブンパークアリオ柏にて開催。出演メンバーは各グループから参加予定で、普段のグループのリリースイベントとは異なるスペシャルな組み合わせとなる。詳細は特設サイトにて。

・EBiDAN代表 超特急 リョウガ コメント

沢山の方々に支えられてありがたいことに15周年。皆への感謝と愛、そして夢と希望に溢れた、そんな作品です。…えっ？あっ、俺って一番先輩なんだwwwwwほーん。おいお前ら焼きそばパン買ってこいよwwwなんて冗談は置いておいて、それぞれ魅力の詰まった多様なジャケ写にも注目してください。勝手な僕の予想を書いておくとジャンと長野は内通者か何かだと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）