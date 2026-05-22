なとり、新曲「ポルターガイスト」配信リリース決定！「我らへのファイトソングになるような曲」

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なとりが、5月29日に配信シングル「ポルターガイスト」をリリースすることが発表された。

■デモ発表を行っていない完全新曲

今作はSNSなどでデモ発表を行っていない完全新曲ということもあり、その全貌が期待される。

なとりは、6月12日より初の全国ホールツアー『なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」』を開催。東北、北陸など初開催のエリアが多く、ファンにとっては待望のツアーだ。ファイナルを除く国内公演のチケットは、一般販売がすでに全ヵ所ソールドアウトしており、公演によっては機材席開放に伴うチケットを現在追加販売中。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

海外での人気も著しく上昇しており、ツアーではソウル、シンガポール、バンコク、台北の4都市を回るが、すでにソウルはOlympic Hall公演が2日間ともにソールドアウト、台北もTaipei Music Center公演がソールドアウト、同会場にて追加公演の実施が決定している。

そして、12月5日・6日に東京ガーデンシアターにて開催となるツアーファイナル公演のチケットは、5月23日10時より一般発売がスタートする。

メイン：「ポルターガイスト」ジャケット写真

■なとり コメント

■リリース情報

2026.05.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ポルターガイスト」

■関連リンク

なとりOFFICIAL SITE

https://natori-official.com/