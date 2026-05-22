日経225先物：22日19時＝300円安、6万3040円
22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比300円安の6万3040円と急落。日経平均株価の現物終値6万3339.07円に対しては299.07円安。出来高は2173枚となっている。
TOPIX先物期近は3870.5ポイントと前日比23.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は21.96ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63040 -300 2173
日経225mini 63040 -300 39687
TOPIX先物 3870.5 -23.5 3262
JPX日経400先物 35110 -305 107
グロース指数先物 819 -1 122
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3870.5ポイントと前日比23.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は21.96ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63040 -300 2173
日経225mini 63040 -300 39687
TOPIX先物 3870.5 -23.5 3262
JPX日経400先物 35110 -305 107
グロース指数先物 819 -1 122
東証REIT指数先物 売買不成立
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