　22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比300円安の6万3040円と急落。日経平均株価の現物終値6万3339.07円に対しては299.07円安。出来高は2173枚となっている。

　TOPIX先物期近は3870.5ポイントと前日比23.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は21.96ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63040　　　　　-300　　　　2173
日経225mini 　　　　　　 63040　　　　　-300　　　 39687
TOPIX先物 　　　　　　　3870.5　　　　 -23.5　　　　3262
JPX日経400先物　　　　　 35110　　　　　-305　　　　 107
グロース指数先物　　　　　 819　　　　　　-1　　　　 122
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース