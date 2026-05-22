これからの気象情報です。

23日(土)は天気が回復して、暑さが復活しそうです。



◆警報・注意報

現在、下越に強風注意報、また上越・中越の広い範囲に濃霧注意報が発表されています。



◆5月23日(土)の天気

・上越地方

朝から青空が広がるでしょう。

午後は多少雲が広がるところもありますが、夜にかけて天気のくずれはなさそうです。



・中越地方

朝のうちは、濃い霧の出るところがあるでしょう。

日中は、各地でよく晴れて暑くなりそうです。

最高気温は、25℃前後まで上がる予想です。



・長岡市と三条市周辺

強い日差しが照りつけるでしょう。

最高気温は、長岡市などで今日より10℃くらい高くなり7月上旬並みの暑さになりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

山沿いでは朝はグッと冷え込みそうです。

一方、日中は日差しでグングン気温が上がるでしょう。

ただ、明日も風の出やすい状態が続きそうです。



・下越：村上市から聖籠町

晴れる時間が長く、空気が乾燥するでしょう。

火の取り扱いには注意が必要です。

最高気温は25℃前後のところが多く、汗ばむ陽気になるでしょう。



◆風と波

23日(土)は、下越と佐渡で風がやや強く吹く時間があるでしょう。

波の高さは、上・中・下越で最大1m、佐渡で1.5mの予想です。



◆週間予報

24日(日)は、午前を中心に雨が降るでしょう。

25日(月)と26日(火)は晴れて暑くなるものの、27日(水)以降はぐずついた天気になりそうです。再び大雨となるところもありそうです。最新の気象情報に注意をして下さい。



◆23日(土)の北信越の天気

北陸3県は、おおむね晴れるでしょう。

一方、長野県は変わりやすい天気で、昼ごろからは所々でにわか雨がありそうです。

最高気温は、23℃前後の予想です。



23日(土)の県内は、急に暑くなりそうです。熱中症に十分注意をしてお過ごしください。