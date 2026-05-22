news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「全国初か 女性市長が産休取得へ 35歳の全国最年少市長」についてお伝えします。

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京都・八幡市 川田翔子市長（35）「妊娠が分かったのが今年に入ってから。それに伴って産休ですね、これの取得を予定してます」

21日、産休と育休の取得を発表した京都府八幡市の川田翔子市長。現職の首長として、全国で初めてとみられています。

川田市長は京都大学を卒業後、京都市役所におよそ7年間勤務。3年前、33歳の若さで八幡市長選に出馬し当選。当時、全国最年少の女性市長として注目されていました。

今年1月には自身のSNSで結婚を発表。女性が仕事と家庭を両立できるというロールモデルを目指したいと語っていた川田市長。21日、自身の出産について発表しました。

京都・八幡市 川田翔子市長（35）「行政のトップとしても、きっちりと産休を取ることで、働きながら仕事と育児を両立がしやすい体制の整備であったりとか、ひいては子育てを応援する街だというメッセージを皆さんにお伝えすることができる」

出産予定日は9月ごろで、産休期間は産前に6週間から8週間、産後は8週間の予定です。

ただ、一定期間公務を離れることについて葛藤もあるといいます。

京都・八幡市 川田翔子市長（35）「仕事を頑張るのか、そういった妊娠・出産といった家庭のライフイベントを取るのか、二者択一を迫られている実感があった。選択を迫られなくてもいい社会というのを築いていけたらいいなと」

自治体トップの産休・育休取得について八幡市民は…

市民「同じ女性として市長が取ってくれたら、ほかの会社や企業も取りやすくなってうれしいと思う」

市民「（市長は）立場もあるから難しい問題だなと思う。でも頑張ってほしい」

市長が不在の間は副市長が代理で職務を行うほか、重要な案件については電話などで対応するということです。