ÆÈ¼«¼èºà¡Ú ¤µ¤¯¤é¤Þ¤ä ¡Û81ºÐ ÁÄÊì¤Î»àµî¤òÊó¹ð¡¡Æ®ÉÂ¡¦²ð¸îÀ¸³è¤ò¸ì¤ë¡Ö²ð¸î¤Î3Ç¯´Ö¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡×¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë´î¤Ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
±é²Î²Î¼ê¤Î¤µ¤¯¤é¤Þ¤ä¤µ¤ó¤¬5·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÁÄÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¯¤é¤Þ¤ä¤µ¤ó¤Ï¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤Ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÊì¤È¤ÎÆü¡¹¡¢¤½¤·¤ÆÆ®ÉÂ¡¦²ð¸îÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆÈ¼«¼èºà¡Ú ¤µ¤¯¤é¤Þ¤ä ¡Û81ºÐ ÁÄÊì¤Î»àµî¤òÊó¹ð¡¡Æ®ÉÂ¡¦²ð¸îÀ¸³è¤ò¸ì¤ë¡Ö²ð¸î¤Î3Ç¯´Ö¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡×¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë´î¤Ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Ï¡Ö²áÆü¡¢ÁÄÊì¤¬¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤«¤é¤Î¿´ÉÔÁ´¤Î¤¿¤á±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÁÄÊì¤È2¿Í¤Ç¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡ÖÈá¤·¤ß¤â¸å²ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢º£¤Î¿´¶¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Ï¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÁÄÊì¤Ï81ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£º£·î17Æü¤Ë¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤·¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£21Æü¤ÎÄ«4»þº¢¤Ë¼è¼ê»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÁÄÊì¤¬¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¤Ê¤ê¡¢3Ç¯Á°¤Ë²ÈÂ²¤¬½»¤à¼è¼ê»Ô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÊÁÄÊì¤È²á¤´¤·¤¿3Ç¯¤Ï¡ËÇ»Ì©¤Ê3Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼Å¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²ð¸î¤Î3Ç¯´Ö¡¢ÁÄÊì¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃÎ¤ì¤¿¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤¬Âô»³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢»¶Êâ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ý¥Ë¡¼¤Ë¿Í»²¤ò¤¢¤²¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ä²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë¤Ï´î¤Ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤¯¤é¤Þ¤ä¤µ¤ó¤«¤é¡¢Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿ô¡¹¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÁÄÊì¤ÈÂ¹¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Þ¤ÏÁÓ¼º´¶¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÄÊì¤â²ÈÂ²¤â»ä¤â¡¡ËèÆü¤òÀº°ìÇÕ³Ú¤·¤¯¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤«¤È¡£¡×¤È¡¢Ë´¤ÁÄÊì¤È²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÁÄÊìËÜ¿Í¤â¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Í¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢Ë´¤ÁÄÊì¤Ø²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û