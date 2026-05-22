¡Ú¥ô¥§¥ë¥«¡Û¤¤¤¶¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÎ°µåÀï¤Ø¡ÖÄ¹ºê¤Ë¿·¤·¤¤Îò»Ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×ÆüËÜ°ìÌÜ»Ø¤·¡ÈHAS IT¡É¡ÔÄ¹ºê¡Õ
21Æü(ÌÚ)¤ËÄ¹ºê¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢²£ÉÍÆþ¤ê¤·¤¿Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¡£
22Æü(¶â)¸á¸å¤«¤é¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÎý½¬¤¬¸ø³«¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï15Ê¬ÄøÅÙ¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ä¥·¥åー¥ÈÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ú¤á¤ÎÄ´À°¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ª»Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡£
¸ø³«Îý½¬¸å¤Ë¤Ï¡¢B1¾º³Ê¸å¤Î3¥·ー¥º¥ó¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿ÇÏ¾ì ÍºÂçÁª¼ê¤é¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯¤¤·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÇÏ¾ì ÍºÂçÁª¼ê¡Ë
¡Ö2°Ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤«¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ä¹ºê¤Ë¿·¤·¤¤Îò»Ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ê¥âー¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ªー¥ëHC¡Ë
¡Ö(ÁÏÀß¤«¤é¤Î)5Ç¯´Ö¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥Ïー¥É¥ïー¥¯¤ò¤·¤Æ¤½¤Î·ë²Ì¤¬¡¢º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·è¾¡¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¥Áー¥àÆ±»Î¤¬Àï¤¦¤Î¤¬·è¾¡¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡×½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡ÖÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡×¤È¡¢¤È¤â¤ËÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥Áー¥à¤ËÏ¢¾¡¤·¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥ô¥§¥ë¥«¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×4»î¹ç¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ20.3ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥óÁª¼ê¤â¡¢¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥óÁª¼ê¡Ë
¡Ö¥Áー¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ï¥×¥ìー¤¹¤ë¡£¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Öー¥¹¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡¤Ä¤·¡¢¥×¥ìー¤ò¤¹¤ë¡×
·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡ÖÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¡×¡£
2022-23¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢º£²ó¤ò´Þ¤á¡¢5Âç²ñÏ¢Â³¤Ç·è¾¡¤Ë¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿¶¯¹ë¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¼ºÅÀ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬¥êー¥°2°Ì¤È¤¤¤¦¡¢Î°µå¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¥ô¥§¥ë¥«¤Î¹¶·âÎÏ¤¬ÂÇ¤ÁÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥âー¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ªー¥ëHC¡Ë
¡ÖCS¤Ç¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤2¥Áー¥à¤ÈÀï¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£»î¹ç¤¬¤É¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¾¡¤Æ¤ë¡×
¡Ê¾®ÎÓÍ¦Âç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¸©Æâ¤Ç¤Î´üÂÔ¤äÃíÌÜ¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¸©Ì±¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÊÇÏ¾ì ÍºÂçÁª¼ê¡Ë
¡Ö(ÁÏÀß)5Ç¯ÌÜ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤À¼±ç¤ä¥µ¥Ýー¥È¤òËÍ¤¬Íè¤Æ3¥·ー¥º¥óÌÜ¤À¤¬¡¢Ëè¥·ー¥º¥ó´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡£
Ä¹ºê¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤·¡¢³§¤µ¤ó¤¬º£¤Þ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¾¯¤·²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ëÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡×