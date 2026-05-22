·óÏ»±à¤Î½é²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»ç¤Î²Ö¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ê¥«¥­¥Ä¥Ð¥¿¡£¤·¤«¤·¡¢´¶À÷ÉÂ¤¬¸¶°ø¤Ç¶Ê¿å¼þÊÕ¤Ëºé¤­¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Ö¤¬²õÌÇ¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢Ì¾±à¤ÎÉ÷¾ð¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¡¢·üÌ¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

½é²Æ¤Î·óÏ»±à¤òºÌ¤ë¥«¥­¥Ä¥Ð¥¿¡£·óÏ»±à¤Î¥«¥­¥Ä¥Ð¥¿¤Ï¼ç¤Ë²Ö¸«¶¶¤«¤éÀéºÐ¶¶¤Þ¤Ç¤Î¶Ê¿å¼þÊÕ¤Ë·²À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÇ¯¤ª¤è¤½1Ëü³ô¤¬ºé¤­¸Ø¤êÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¡£¿åÀ¸¿¢Êª¤ò¸Ï¤é¤¹¶Ý¤¬¸¶°ø¤Ç´¶À÷¾É¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¶âÂô¾ë¡¦·óÏ»±à´ÉÍý»öÌ³½ê Àî°æ¾¡ÆÁ½êÄ¹¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ê¤É¼«Á³´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤¬¿êÂà¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤È¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¥«¥­¥Ä¥Ð¥¿1Ëü³ô¤ò¤¹¤Ù¤ÆÈ´¤­¡¢2025Ç¯¤«¤é¿·¤¿¤Ë¿¢ºÏ¤ò³«»Ï

Èï³²¤ÏÇ¯¡¹³ÈÂç¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Á´ÌÇ¤Î¶²¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´ÉÍý»öÌ³½ê¤Ï2021Ç¯¤Ë1Ëü³ô¤Î¥«¥­¥Ä¥Ð¥¿¤òÁ´¤ÆÈ´¤¯·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉ÷·Ê¤òÃÎ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡£

¸©Ì±¡Ö¤â¤Ã¤È¿§¤¬Ç»¤¯¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¤ÆåºÎï¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈåºÎï¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤ó¤À¤óÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡×¡ÖÀÎ¤Ï¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤óºé¤¤¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡£¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤Í¡×

ÂçÌî¹ÉÇµ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö°ì»þ¤Ï²õÌÇÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥­¥Ä¥Ð¥¿¤Ç¤¹¤¬´ÉÍý»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤ÎÅØÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂ©¤ò¿á¤­ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿Ì¾±à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷¾ð¤òÉü³è¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é¿¢ºÏ¤ò»Ï¤á¡¢¿·¤¿¤Ë1150³ô¤Î¥«¥­¥Ä¥Ð¥¿¤ò¿¢¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

ºÇÀ¹´ü¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¿ô¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÅÚ¾í¤Î²þÎÉ¤ä¿å¿¼¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¡¢¥«¥­¥Ä¥Ð¥¿¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¶âÂô¾ë¡¦·óÏ»±à´ÉÍý»öÌ³½ê Àî°æ¾¡ÆÁ½êÄ¹¡ÖÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤Ë·óÏ»±à¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

Àî°æ½êÄ¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´¶À÷¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¶Ý¤Ï¾ï¤Ë¿å¤äÅÚ¤ÎÃæ¤Ë¾ï¤ËÂ¸ºß¤·¡¢¥Ò¥È¤ÎÌÈ±ÖÎÏ¤¬¼å¤Ã¤¿»þ¤Ë¤«¤¼¤ò¤Ò¤¯¤Î¤È°ì½ï¤Ç¡¢¥«¥­¥Ä¥Ð¥¿¤¬¼å¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¿¢ºÏ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Î´Ä¶­¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«»Ü¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷·Ê¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£