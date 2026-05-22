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01. Take off
02. SET ME FREE
03. Everybody
04. NEXT Generation
05. HIGHER
06. GIVE ME LOVE
07. Beautiful
08. Ultra Lover¡ÁJam Session¡ÁGuilty Love
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10. ¥ß¥À¥ì¥Æ¥ß¥Ê
11. ËÍ¤È¤Þ¤¿
12. My House -Japanese ver.-
13. I'm your man
14. ¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É ¡ÁMasquerade¡Á
15. ±¿Ì¿
16. Merry-go-round
17. Fight
18. Promise ¡ÊI'll be¡Ë
19. Winter Games
20. Heartbeat
21. Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â
22. Falling in love
23. 365
24. Hands Up
25. I'll be back -Japanese ver.-
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01. Take off
02. SET ME FREE
03. Everybody
04. NEXT Generation
05. HIGHER
06. GIVE ME LOVE
07. Beautiful
08. Ultra Lover¡ÁJam Session¡ÁGuilty Love
09. ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ
10. ¥ß¥À¥ì¥Æ¥ß¥Ê
11. ËÍ¤È¤Þ¤¿
12. My House -Japanese ver.-
13. I'm your man
14. ¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É ¡ÁMasquerade¡Á
15. ±¿Ì¿
16. Merry-go-round
17. Fight
18. Promise ¡ÊI'll be¡Ë
19. Winter Games
20. Heartbeat
21. Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â
22. Falling in love
23. 365
24. Hands Up
25. I'll be back -Japanese ver.-
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