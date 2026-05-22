¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×Ãç²ð»ö¶È¼Ô¤Ë¡È¼ê¿ôÎÁ¡É°ú¤²¼¤²Í×ÀÁ¡¡ÁíÌ³¾Ê
ÁíÌ³¾Ê¤Ï22Æü¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÃç²ð»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢È¯Ãí¸µ¤Ç¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤ËÀÁµá¤¹¤ë¼ê¿ôÎÁ¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÌ³¾Ê¤ÏÃç²ð»ö¶È¼Ô¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¶¨²ñ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤ò¸Æ¤Ó¡¢²ñ°÷´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÀ©ÅÙ¼ñ»Ý¤Ê¤É¤ò½½Ê¬Íý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ±þÊý¿Ë¤Î²óÅú´ü¸Â¤Ï8·î31Æü¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ËÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬»ö¶È¼Ô¤Ø»ÙÊ§¤Ã¤¿¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡¢»ÙÊ§Áí³Û¤Î11.5¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë1379²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿³Û¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎÓÁíÌ³Âç¿Ã¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉÕ¶â¤Ï¸ø¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯¤¤ÌäÂê°Õ¼±¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½Ì¸º¤ò¿Þ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£