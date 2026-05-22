¥ë¥«¥ªÁª¼ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿MEGA¥µ¥¤¥º¤Î¥³ー¥Òー¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó23Æü¤«¤éÈÎÇä¡¡ÄÌ¾ï¤Î1.5ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë½Ð¿ÈÃÏ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë»º¥³ー¥Òー»ÈÍÑ¡Ú²¬»³¡Û
¥µ¥Ã¥«ーJ1¡¦¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Î¥ë¥«¥ªÁª¼ê¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ñ¥ó¤ÎÂè2ÃÆ¤¬¡¢²¬»³»Ô¤Î¥Ùー¥«¥êー¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ë¥«¥ªÁª¼ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿MEGA¥µ¥¤¥º¤Î¥³ー¥Òー¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó23Æü¤«¤éÈÎÇä¡¡ÄÌ¾ï¤Î1.5ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë½Ð¿ÈÃÏ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë»º¥³ー¥Òー»ÈÍÑ¡Ú²¬»³¡Û
J¥êー¥°¶þ»Ø¤ÎÂç·¿FW¡¢¥ë¥«¥ªÁª¼ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿MEGA¥µ¥¤¥º¤Î¥³ー¥Òー¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£²¬»³¸©Æâ¤Ë7Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¥á¥ë¥·ー¥é¥¤¥Õ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÈÄ¹191¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å96¥¥í¤È°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¥ë¥«¥ªÁª¼ê¡£¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÎÏ¶¯¤¤¥×¥ìー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Î1.5ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë»Å¾å¤²¡¢¥ë¥«¥ªÁª¼ê¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë»º¤Î¥³ー¥Òー¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅòÀõ°¡¼ÓÈþµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Òー¤ÎÉ÷Ì£¤¬É¡¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¿ー¤Î´Å¤µ¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¥ë¥«¥ªÁª¼ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¡£º£²ó¤Ï¤è¤ê¹¤¤À¤Âå¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¿Íµ¤¤Ê¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤ò¡¢¶ì¤µ¹µ¤¨¤á¤Î¥³ー¥ÒーÌ£¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥á¥ë¥·ー¥é¥¤¥Õ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹¹ÊóÃ´Åö¡¡ÅâÀîÈþ²»¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¤Î½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¥ë¥«¥ªÁª¼ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤Ë¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥³ー¥Òー¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Ï¡¢²¬»³¸©Æâ¤Î¥á¥ë¥·ー7Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¤¢¤¹¡Ê23Æü¡Ë¤«¤éÍè·î¡Ê6·î¡Ë7Æü¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£