¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê5¥¥íÅö¤¿¤ê3768±ß¡¡Á°¤Î½µ¤«¤éÃÍ¾å¤¬¤ê¤â²¼Íî·¹¸þ¤ÏÂ³¤¯
¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬4½µ¤Ö¤ê¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾å¤²Éý¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï²Á³Ê¤Î²¼Íî·¹¸þ¤¬Â³¤¯¤ÈÇÀ¿å¾Ê¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î11Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢5¥¥í¤¢¤¿¤ê3768±ß¤Ç¤·¤¿¡£
4½µ¤Ö¤ê¤Ë26±ß¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ëºß¸ËÎÌ¤Ï°ÍÁ³¡¢²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂç¤Î¿å½à¤Ë¤¢¤ê¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡Ö²Á³Ê¤Î²¼Íî´ðÄ´¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÀè¤À¤Ã¤ÆÇÀ¿å¾Ê¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¡¢º£Ç¯¤Î¼ç¿©ÍÑÊÆ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¼ûÍ×¤ò20Ëü¥È¥ó°Ê¾å¾å²ó¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÈ¯É½¡£ºß¸Ë¤ÎÍ¾¤ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£