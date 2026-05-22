¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥³¡¼¥È¥ä¡¼¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¡Ö¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×
¥³¡¼¥È¥ä¡¼¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¤Ë¡¢½é¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¸ÂÄê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡ù
¥³¡¼¥È¥ä¡¼¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
ÎÁ¶â¡§1¿Í 6,500±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥¹¥¤¡¼¥Ä¡§
¡¦¥¥ã¥ó¥É¥ë¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥
¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¥¿¥ë¥È¡¡¥«¥·¥¹¤Î¥á¥ì¥ó¥²
¡¦¥ì¥â¥ó¥Þ¥«¥í¥ó
¡¦¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥¡¼
¡¦¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã
¡¦¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥ê¥ó
¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡§
¡¦¥ª¥é¥ó¥ÀÉ÷¥Ô¥¿¥Ñ¥ó¥µ¥ó¥É
¡¦¥Ó¥¿¡¼¥Ð¥ì¥ó
¡¦¿Í»²¤ÈÎÓ¸é¤ÎÎäÀ½¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å
¡¦¥¹¥³¡¼¥ó
¡¦¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à & ¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯6·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á8·î31Æü¡Ê·î¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§1Éô 12:00¡Á14:00 2Éô 14:30¡Á16:30¡¡¢¨2»þ´ÖÀ©
ÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á
¾ì½ê¡§THE LOUNGE
Í½Ìó¡§Web¡¢Tel 052-228-2217¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÄ¾ÄÌ¡Ë¡¡¢¨Í×Í½Ìó
¥³¡¼¥È¥ä¡¼¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¤Î¡ÖTHE LOUNGE¡×¤Ë¡¢½é¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢6·î21Æü¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤È¥ì¥â¥ó¤ò»È¤Ã¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥×¥ê¥ó¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ê¥³¡¼¥È¥ä¡¼¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¡ß¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡Ë ¤¬¡¢1¿Í¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ù
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È
ÎÁ¶â¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¹ÈÃãÉÕ 1,800±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯6⽉1⽇¡Ê·î¡Ë¡Á8⽉31⽇¡Ê·î¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§10:00¡Á22:30(¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼ 22:00)
¾ì½ê¡§¥³¡¼¥È¥ä¡¼¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²° THE LOUNGE¡Ê1³¬¡Ë
¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¥¹¥°¥ê¤ä¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥½¡¼¥¹¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÌ¤êË¤«¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤°ì»®¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¥²í¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î²Ä°¦¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤äºÌ¤êË¤«¤Ê¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤¤¥³¥é¥Ü¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡£
¥³¡¼¥È¥ä¡¼¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢2026Ç¯6·î1Æü¤«¤é8·î31Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¹¡ª
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥³¡¼¥È¥ä¡¼¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²°¡Ö¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡× appeared first on Dtimes.