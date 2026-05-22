À¯¼£Åª³èÆ°¶Ø¤¸¤ë¡Ö¶µ°é´ðËÜË¡¡×¤Ë°ãÈ¿¡¡Ê¸²Ê¾Ê¤«¤é²þÁ±µá¤á¤ëÄÌÃÎ¡¡³Ø¹»Ë¡¿ÍÆ±»Ö¼Ò¡Ö°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬½½Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÊÕÌî¸Å²Å¾Ê¤»ö¸Î
²Æì¡¦Ì¾¸î»Ô¤ÎÊÕÌî¸Å²¤Ç¹â¹»À¸¤é¤ò¾è¤»¤¿Á¥2ÀÉ¤¬Å¾Ê¤¤·2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¡£
22Æü¡¢»àË´¤·¤¿Á¥Ä¹¤¬·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
17ºÐ¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¡¦ÉðÀÐÃÎ²Ú¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤¿ÊÕÌî¸Å²¤Ç¤ÎÅ¾Ê¤»ö¸Î¤«¤é5·î22Æü¤Ç67Æü¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï22Æü¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿¶â°æÁÏÁ¥Ä¹¡Ê71¡Ë¤ò³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ë·º»ö¹ðÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÆìÁí¹ç»öÌ³¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
³¤¾å±¿Á÷Ë¡°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Ãæ¾ë³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±Ë¡°ãÈ¿¤Ë·¸¤ë¹ðÈ¯½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Ï2026Ç¯3·î16Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³ÉáÅ·´Ö´ðÃÏ¤Î°ÜÀßÀè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Æì¡¦Ì¾¸î»Ô¤ÎÊÕÌî¸Å²¤Çµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¤³ØÎ¹¹ÔÃæ¤ÎÆ±»Ö¼Ò¹ñºÝ¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ18¿Í¤ò¾è¤»¤¿Á¥¤¬Å¾Ê¤¡£
Á´°÷¤¬³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¡¢ÉðÀÐ¤µ¤ó¤È¶â°æÁ¥Ä¹¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¡¢¶â»Ò¹ñ¸òÂç¿Ã¤Ï¶â°æÁ¥Ä¹¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯¤ò½ü¤¡¢·×3¥«Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ç·×6²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÆ±¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ª¤è¤Ó¶µ°÷¤ò±¿Á÷¤·¤¿¤³¤È¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÇ¯¤â³Ø¹»¤«¤é¼ÕÎé¤òÎÎ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¶â°æÁ¥Ä¹¤Ï¿Í¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¤Ë»ö¶ÈÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ï³¤¾å±¿Á÷Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë22Æü¡¢¶â°æÁ¥Ä¹¤ËÀ¸ÅÌ¤Î±¿Á÷¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»Â¦¤ò½ä¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¡£
¾¾ËÜÊ¸²ÊÂç¿Ã¡§
¸¦½¤Î¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°¤Î·×²è¤äÅöÆü¤ÎÂÐ±þ¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¡¢¶µ°é³èÆ°¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç¡¢Ãø¤·¤¯ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï¡¢ÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡Ö¹³µÄÁ¥¡×¤ËÀ¸ÅÌ¤ò¾è¤»¤ë¸¦½¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£Åª³èÆ°¤ò¶Ø¤¸¤¿¡Ö¶µ°é´ðËÜË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
³Ø¹»Ë¡¿Í¡ÖÆ±»Ö¼Ò¡×¤Ë²þÁ±¤òµá¤á¤ëÄÌÃÎ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¯¼£ÅªÃæÎ©À¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¶µ°é´ðËÜË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¡Î§¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ë¡¿ÍÂ¦¤Ï22Æü¸á¸å¡¢¡ÖËÜ·ï»ö¸Î¤ÏÀ¸ÅÌ¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤Ù¤¶µ°é³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬½½Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢È¯À¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤ÊÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤Î²óÉü¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î»ØÆ³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²þÁ±Á¼ÃÖ¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¸¡¾Ú¤È¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£