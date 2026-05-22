ÀÐ¶¶Î¿¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡õÂçºå¸ø±é³«ºÅ¡¡ÇßÄÅÏÂ»þ¡¢¥Ð¥«¥Ü¥óÎëÌÚ¤é¥¸¥ã¥º¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¶¦±é
¡¡¥·¥ó¥¬ー¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÀÐ¶¶Î¿¤¬¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¤ª¤è¤Ó¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¤Ë¤Æ½é¸ø±é¤ò9·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ÀÐ¶¶Î¿¡¢60ºÐ¥Ðー¥¹¥Çー¥é¥¤¥Ö¤Ç¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¸«¤»¤¿¡È¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¨Ì£¡É¡Ë
¡¡Âçºå¸ø±é¤Ï9·î21Æü¡¢Åìµþ¸ø±é¤Ï9·î23Æü¤Ë³«ºÅ¡£¤¤¤º¤ì¤â1Æü2²ó¸ø±é¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÇßÄÅÏÂ»þ¡ÊSax¡Ë¡¢ÎÓÀµ¼ù¡ÊPf¡Ë¡¢¥Ð¥«¥Ü¥óÎëÌÚ¡ÊBa¡Ë¡¢¹¾Æ£ÎÉ¿Í¡ÊDr¡Ë¤¬¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤Ï±Ç²è¡Ø¥¢¡¦¥Ûー¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É A.R.B.¤Î¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2011Ç¯¤Ë¥½¥íÌ¾µÁ¤Ç²»³Ú³èÆ°¤òºÆ»ÏÆ°¡£2017Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÈÀÐ¶¶Î¿ with JAZZY SOUL¡ÉÌ¾µÁ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï5·î30ÆüÀµ¸á¤è¤êClub BBL²ñ°÷¡¿Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡¢6·î6ÆüÀµ¸á¤è¤ê°ìÈÌÈ¯Çä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë