Âç³ØÌîµå¡¢ÅìÍÎÂç¤ÎºÇ²¼°Ì·èÄê¡¡ÅìÅÔºÇ½ª½µ
¡¡ÅìÅÔÂç³ØÌîµå½Õµ¨¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤ÇºÇ½ª½µ¤Î3²óÀï2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÂç¤¬ÅìÍÎÂç¤Ë4¡½2¤Ç¾¡¤Á¡¢2¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò2¤È¤·¤¿¡£°¡Âç¤ÏÎ©ÀµÂç¤Ë11¡½6¤Ç²÷¾¡¤·¡¢2¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¡£ÅìÍÎÂç¤ÈÎ©ÀµÂç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ1¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢ÅìÍÎÂç¤¬¾¡Î¨¤Ç²¼²ó¤ê¡¢ºÇ²¼°Ì¤¬·èÄê¡£2Éô¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÀìÂç¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ë²ó¤ë¡£
¡¡Á´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¤·¡¢7µ¨¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¹ñ³Ø±¡Âç°Ê²¼¡¢2°Ì¤¬ÀÄ³ØÂç¤È°¡Âç¡¢4°ÌÃæÂç¡¢5°ÌÎ©ÀµÂç¡¢6°Ì¤¬ÅìÍÎÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ï½ïÊýÎú¡Ê¹ñ³Ø±¡Âç¡Ë¤¬ÂÇÎ¨4³ä3Ê¬2ÎÒ¤Ç³ÍÆÀ¡£ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Ë¤ÏÃæ°æÍÚ¼¡Ïº¡Ê¹ñ³Ø±¡Âç¡Ë¤¬ËÉ¸æÎ¨1.23¤Çµ±¤¤¤¿¡£