¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡G2ÃáÉãµÜÈÞµÇ°ÇÕ¡Û¶â»ÒÂóÌð¤¬¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¥¡¼¥×¡¡¡ÖÆ°¤¤ÏÉáÄÌ¡×¤âµ»ÎÌ¤Ç¥«¥Ð¡¼
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤ÎG2¡ÖÃáÉãµÜÈÞµÇ°ÇÕ¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç3¡¢1¡¢2¡¢3Ãå¤È¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¶â»ÒÂóÌð¡Ê42¡á·²ÇÏ¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ°¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î°è¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö½ÐÂ¤Ï¾¯¤·ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Æ°¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¼Â¤Ë¼ê·ø¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤ì¤â2´üÏ¢Â³¤Ç¾¡Î¨7ÅÀ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ÎÌ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤«¡£
¡¡Í½ÁªºÇ½ªÆü¤â¹¥Ãå¤òÃ¥¤¨¤ì¤Ð½àÍ¥¹¥ÏÈ¼è¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£½ÐÈÖ¤Ï6¡¢11R¤À¡£