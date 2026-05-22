Æü¸þºä46¡¦Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡õÊ¿²¬³¤·î¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢Â´¶È¤¹¤ë»³¸ýÍÛÀ¤¤Ø¤Î»×¤¤¡£¡Ö»ä¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ç¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¿´¤ÎÊÉ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¼«Á³ÂÎ¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡5·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÆü¸þºä46¤Î17th¥·¥ó¥°¥ë¡ØKind of love¡Ù¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢»°´üÀ¸¤Î»³¸ýÍÛÀ¤¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¸òÎ®¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»³¸ý¡£»Í´üÀ¸¤ÎÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤ÈÊ¿²¬³¤·î¤Ï¡¢²ÃÆþÅö½é¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£2¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»×¤¤¤ä¤ë»³¸ý¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÊé¤ï¤ìÂ³¤±¤¿¤½¤Î¿ÍÊÁ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤ª2¿Í¤Ï¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤ÎÂ´¶È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ê¿²¬³¤·î¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢Ê¿²¬¡Ë¡§»ä¤ÏÍÛÀ¤¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È»×¤¤Çº¤ß¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç²ù¤¤¤Ê¤¯Â´¶È¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÍÛÀ¤¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï1¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢Àµ¸»»Ê¡Ë¡§»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¯¤Æ¡¢Â´¶È¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ò¤¹¤°¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÍÛÀ¤¤µ¤ó¤Ë¤Ï²ÃÆþ¤·¤¿º¢¤«¤é¤¹¤´¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢15ºÐ¤ÇÊ¼¸Ë¸©¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»ä¤¬ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤¤ç¤¦°ì½ï¤Ë¤¦¤Á¤ÇÍ·¤Ð¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¾åµþ¤·¤¿ÅöÆü¤Ë¤ª²È¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ì¡²è¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¸åÇÚ¤ÎÊÉ¤ò°ìÀÚ´¶¤¸¤µ¤»¤º¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â´¶È¤ÏËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤´Â´¶È¤µ¤ì¤¿ÀèÇÚÊý¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÛÀ¤¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¾ï¤Ë¸åÇÚ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿²¬¡§¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¡ÈÍÛÀ¤¤µ¤ó¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¡É¤¬¤¤¤Æ¡¢ÍÛÀ¤¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤Ë¼«Á³¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼«Âð¤Ë¸Æ¤ó¤À¤ê¡¢¤´ÈÓ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤Ë¤â¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»Í´üÀ¸¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤Ï¸Þ´üÀ¸¤¬¤½¤¦¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤â½é´ü¤Îº¢¤Ë»³²¼ÍÕÎ±²Ö¤È²ÏÅÄÍÛºÚ¤µ¤ó¤È¤ª²È¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÍÛÀ¤¤µ¤ó¤¬»ä¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ç¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¿´¤ÎÊÉ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ç¤¹¡£
¢£»Í´üÀ¸¤ÎÃÄ·ëÎÏ¡Ö¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Û¤É¡¢¾Ð¤ª¤¦¡×
¡½¡½¤³¤³¤Þ¤Ç»³¸ý¤µ¤ó¤ÎÂ´¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢°ì´üÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬Â´¶È¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢»Í´üÀ¸¤Î´ü¤È¤·¤Æ¤Î·ëÂ«ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿²¬¡§Æü¸þºä46¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿»Ò¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤¤¿Æü¸þºä46¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼«Á³¤È°ì´üÀ¸¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë»÷¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
Àµ¸»»Ê¡§ºÇ¶á¡¢¡Ö»÷¤Æ¤¤¿¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤Í¡£
Ê¿²¬¡§¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¤Î¶ñ¸½²½¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´ü¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Àµ¸»»Ê¡§ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ß¤¿¤¤¤ÊÃÄ·ëÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤äÉñÂæ¡¢¡ØÆü¸þºä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢»Í´üÀ¸¤À¤±¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ª»Å»ö¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ì¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿²¬¡§¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Û¤É¡Ö¾Ð¤ª¤¦¤¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Ã¯¤«¤¬²¿¤«¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢Î¨Àè¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©
Àµ¸»»Ê¡õÊ¿²¬¡§¡ÊÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡ËÀ¶¿å¡ª
¡½¡½¡ØÆü¸þºä¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ç¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤Ã¤ÈÀ¶¿åÍý±û¤µ¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àµ¸»»Ê¡§¥Ð¥ì¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Ê¿²¬¡§À¶¿å¤Ï¸µµ¤¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼»×¤¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¼þ¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Çº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö»ä¤ÎÇº¤ß¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÁ°¸þ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¢£¤ª¸ß¤¤¤¬¸«¤Ä¤á¤ë1Ç¯¤ÎÊÑ²½
¡½¡½º£¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ì´üÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬Â´¶È¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î1Ç¯¤Ç¡¢»Í´üÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¸»»Ê¤µ¤ó¤ÈÊ¿²¬¤µ¤ó¤¬¤ª¸ß¤¤¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿²¬¡§ÍÛ»Ò¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£10Âå¸åÈ¾¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Â¿´¶¤Ê»þ´ü¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ª»Å»ö¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÛ»Ò¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤â¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Æ´¤ì¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍÛ»Ò¤ÏÃ¯¤«¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Àµ¸»»Ê¡§»ä¡¢¡ÖÆ´¤ì¤Î¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ä¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤éº£¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿²¬¡§¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£ÍÛ»Ò¤ÏÍÛ»Ò¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Àµ¸»»Ê¡§ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡¡»ä¤Ï¤³¤Î1¡¢2Ç¯¤Ç¡¢Ê¿²¬¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆþÅö½é¤Ï»ä¤¬15ºÐ¡¢Ê¿²¬¤¬20ºÐ¤È¤¤¤¦ºÐ¤Îº¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÇ´é¤òÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤âº£¤Ç¤Ï¡¢Ê¿²¬¤¬³Ú²°¤Ç°ìÈÖ¤Ë¼þ¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÊ¿²¬¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»Í´üÀ¸¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¯¤À¤±¤¿»Ñ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾Ð¤¤¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿²¬¡§¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡áËÙ¥¿¥Ä¥ä¡¢¼Ì¿¿¡á¸åÆ£Íø¹¾