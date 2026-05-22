Ì¾¸Å²°È¯5¿ÍÁÈ¥é¥¦¥É¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥ÉDOPERS¡¢¿·ºîEP¤è¤ê¡ÖDAKKAI¡×MV¸ø³«
Ì¾¸Å²°È¯¤Î5¿ÍÁÈ¥é¥¦¥É¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥ÉDOPERS¡Ê¥É¡¼¥Ñ¡¼¥º¡Ë¤¬¡¢5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËEP¡ØÃ¥²ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ÖDAKKAI¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
EP¡ØÃ¥²ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖGLORY SHIP¡×¡ÖSpark my Life¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢DOPERS¤Î¥é¥¦¥É¤Ê°ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖDAKKAI¡×¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°É¬»ê¤Î¡ÖHYPER ROCKET¡×¡¢¥®¥¿¡¼:Haru¤¬½é¤Îºî»ì¤òÌ³¤á¤¿¡ÖMidnight Bloom¡×¤ò´Þ¤à·×7¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÎDOPERS¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥é¥¦¥É¥í¥Ã¥¯&¥Ñ¥ó¥¯¥Õ¥¡¥óÉ¬Ä°¤Î°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìÌ¾¿À¤Î3²Õ½ê¤ò½ä¤ë¥ì¥³È¯¥Ä¥¢¡¼¡ÖÃ¥²ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥óTOUR¡×¤Î¥²¥¹¥È¤¬Ì¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿À¸Í¡§MUSIC ZOO KOBE ÂÀÍÛ¤È¸×¸ø±é¤Ë¡¢åÌÌ©¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÈÄ¶Àä¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë½Å¸ü¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¤½¤³¤ËÌÄ¤ë¡×¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤¬·èÄê¡£¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¤â³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë9·î23Æü¡Ê¿å/½Ë¡Ë¤Ë²¼ËÌÂôReG¤Ç¤Î½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤½¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤â¤¤¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
DOPERS
2nd EP¡ØÃ¥²ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù
5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹ ¡öDigital Only
https://linkco.re/cRMXMv0H?lang=ja
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. Spark my Life
2. HYPER ROCKET
3. Ì¤´°À®feather
4. DAKKAI
5. Midnight Bloom
6. ¥«¥µ¥Ö¥¿
7. GLORY SHIP
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
Ã¥²ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥óTOUR - Æ´¤ì¡¢½±Íè -
2026Ç¯6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¿·½ÉLOFT
Open 18:15 / START 19:00
[Guest]¡§IKE
Ã¥²ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥óTOUR - ½Ö´Ö¡¢²»¡¢½Å¤Í¤Æ -
2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë[Ê¼¸Ë] MUSIC ZOO KOBE ÂÀÍÛ¤È¸×
Open 16:00 / START 16:30
[Guest]¡§¤½¤³¤ËÌÄ¤ë¡¢and more
Ã¥²ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥óTOUR - ·èÀï¡¢²æ¤é¤¬¸Î¶¿Ì¾¸Å²° -
2026Ç¯9·î21Æü¡Ê·î/½Ë¡Ë[°¦ÃÎ] Electric Lady Land
Open 15:15 / START 16:00
[Guest]¡§IKE
·ô¼ï / ÎÁ¶â¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê°ìÈÌ¡Ë / \5,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê³Ø³ä¡Ë / \2,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Æþ¾ìÀ©¸Â¡§Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¡¦¿½¤·¹þ¤ßËç¿ôÀ©¸Â¡§1¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¡¦Ticket
°ìÈÌÈÎÇä5/22¡Ê¶â¡Ë18:00 ¡Á
https://eplus.jp/dopers/
¼çºÅ¡§DOPERS
¶¨ÎÏ¡§ALL ACCESS RECORDS
EP¡ØÃ¥²ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖGLORY SHIP¡×¡ÖSpark my Life¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢DOPERS¤Î¥é¥¦¥É¤Ê°ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖDAKKAI¡×¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°É¬»ê¤Î¡ÖHYPER ROCKET¡×¡¢¥®¥¿¡¼:Haru¤¬½é¤Îºî»ì¤òÌ³¤á¤¿¡ÖMidnight Bloom¡×¤ò´Þ¤à·×7¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÎDOPERS¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥é¥¦¥É¥í¥Ã¥¯&¥Ñ¥ó¥¯¥Õ¥¡¥óÉ¬Ä°¤Î°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
DOPERS
2nd EP¡ØÃ¥²ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù
5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹ ¡öDigital Only
https://linkco.re/cRMXMv0H?lang=ja
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. Spark my Life
2. HYPER ROCKET
3. Ì¤´°À®feather
4. DAKKAI
5. Midnight Bloom
6. ¥«¥µ¥Ö¥¿
7. GLORY SHIP
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
Ã¥²ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥óTOUR - Æ´¤ì¡¢½±Íè -
2026Ç¯6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¿·½ÉLOFT
Open 18:15 / START 19:00
[Guest]¡§IKE
Ã¥²ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥óTOUR - ½Ö´Ö¡¢²»¡¢½Å¤Í¤Æ -
2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë[Ê¼¸Ë] MUSIC ZOO KOBE ÂÀÍÛ¤È¸×
Open 16:00 / START 16:30
[Guest]¡§¤½¤³¤ËÌÄ¤ë¡¢and more
Ã¥²ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥óTOUR - ·èÀï¡¢²æ¤é¤¬¸Î¶¿Ì¾¸Å²° -
2026Ç¯9·î21Æü¡Ê·î/½Ë¡Ë[°¦ÃÎ] Electric Lady Land
Open 15:15 / START 16:00
[Guest]¡§IKE
·ô¼ï / ÎÁ¶â¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê°ìÈÌ¡Ë / \5,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê³Ø³ä¡Ë / \2,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Æþ¾ìÀ©¸Â¡§Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¡¦¿½¤·¹þ¤ßËç¿ôÀ©¸Â¡§1¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¡¦Ticket
°ìÈÌÈÎÇä5/22¡Ê¶â¡Ë18:00 ¡Á
https://eplus.jp/dopers/
¼çºÅ¡§DOPERS
¶¨ÎÏ¡§ALL ACCESS RECORDS