¡Ú¶âÍ»¹ñºÝÇÉ¤ÎÆÈ¤ê¸À¡ÛÄ¹ÌçÀµ¹×¡¦¸µÆüËÜÍ¹À¯¼ÒÄ¹¡Ö½Å²½³Ø¹©¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡×
ÆüÎ©À½ºî½ê¤Î¿Æ¤·¤¤Í¥½¨¤Ê¤¢¤ëÉôÄ¹Û©¤¯¡Ø2008Ç¯ÅÙ¡¢À½Â¤¶È¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇÂç¤ÎÀÖ»ú¤ò·×¾å¸å¡¢¿··Ð±Ä¿Ø¤Î¤â¤È³§¤Ç´èÄ¥¤ê¡¢¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾¡¤ÁÁÈ´ë¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÉÔËþ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆüÎ©¤¬»þ²ÁÁí³Û¤Ç¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¥½¥Ëー¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¥²ー¥à¤ä±Ç²è¡¢²»³Ú¤È¤«¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ØÏ¢¤Î´ë¶È¤Ç¤·¤ç¡£²æ¡¹¤Ï²¦Æ»¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½Â¤¶È¤Ê¤Î¤ËÇ¼ÆÀ½ÐÍè¤Ê¤¤¡Ù¡£¸½ºß¤ÏÆüÎ©¤¬È´¤¤¤¿¤¬¿ô¥«·îÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯¥½¥Ëー¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Îº¢¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø·ÐÃÄÏ¢Åù·ÐºÑÃÄÂÎ¥È¥Ã¥×¤ÏÈóÀ½Â¤¶È¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À½Â¤¶È½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡ÙÅù¤ÎµÄÏÀ¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢Å´¹Ý¤ä¼«Æ°¼ÖÅù¤Î½Å²½³Ø´ë¶È¤ä¡¢°á¿©½»¤ËÄ¾ÀÜ·¸¤ë´ë¶È·²¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È¤Ï°ì¸«¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¶È¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤À¤¬Îã¤¨¤Ð¡ØÁðËí¡Ù¤Ç²ÆÌÜÞûÀÐÛ©¤¯¡ØÂ«¤Î´Ö¤ÎÌ¿¤ò¡¢Â«¤Î´Ö¤Ç¤â½»¤ß¤è¤¯¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¡Ä¡Ä¡£¤¢¤é¤æ¤ë·Ý½Ñ¤Î»Î¤Ï¿Í¤ÎÀ¤¤òÄ¹´×¤Ë¤·¡¢¿Í¤Î¿´¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¬¸Î¤ËÂº¤¤¡Ä¡Ä¡£»í¤Ç¤¢¤ë¡¢²è¤Ç¤¢¤ë¡£²»³Ú¤ÈÄ¦¹ï¤Ç¤¢¤ë¡Ù¡£·Ý½Ñ¤È¤«¥¹¥Ýー¥ÄÅù¡¦¹µÁ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Ï¿ÍÀ¸¤«¤éÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ê´¶Æ°¡¦Ìþ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´ÖÀ¸³è¤ËÉ¬¿Ü¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤¬½Å²½³Ø¹©¶È¤è¤ê¤âÎô¸å¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡»þ²ÁÁí³Û¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£3·î27Æü¸½ºß¡¢¥½¥Ëー¤Ï20Ãû±ß¡¢²æ¤¬¹ñ7°Ì¤Ç»°°æÊª»º¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¢»°É©½Å¹©¶ÈÅù¤òÎ¿¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Ç¤Å·Æ²¤Ï20°Ì¡¢12Ãû±ß¤Ç¡¢Ä¾²¼¤Ë¤Ï»°É©ÅÅµ¡¡¢´Ý¹È¡¢ÉðÅÄÌôÉÊ¹©¶È¤¬¤¢¤ë¡£58°Ì¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¡¢4Ž¥9Ãû±ß¤Ï¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¢Ì£¤ÎÁÇ¡¢JRÅì³¤¤ò½¾¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥×¥³¥ó129°Ì¡¢1Ž¥8Ãû±ß¤Î²¼¤Ë¤Ï»°°æ¶âÂ°¡¢Àîºêµ¥Á¥¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹¤¬¤¢¤ë¡£·ÐºÑ»Ô¾ì¤ÏÁðËí¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È¤òÁê±þ¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¾å°Ì¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥²ー¥à´ØÏ¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅìÂçºå¤Î»ÊÇÏ遼ÂÀÏºµÇ°´Û¡£»ÊÇÏ¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤Ë°ÂÆ£ÃéÍººî¤ÎÂ¢½ñ´Û¤¬ÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÇ°´Û¤À¤¬°Ý»ý¤¬ÂçÊÑ¤ÊÍ³¤À¡£
¡¡¡Øºä¤Î¾å¤Î±À¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½Åù¤Ç°Ý»ýÈñ¤òÇ±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍ³¡£Âç¿Íµ¤¤Î»ÊÇÏ¤Ë¤·¤Æ¤³¤¦¤À¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ËÜ¡¢·à¡¢²»³Ú¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÅù¡¢²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¤¤Ë¤â¹´¤ï¤é¤º¡¢´óÉÕ¤ä±ç½õ¤âÆÀ¤Æ²¿¤È¤«·«¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤ÈÊ¹¤¯¡£
¡¡1980Ç¯¡¢¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¿ー¥Êー¤¬24»þ´Ö¥Ë¥åー¥¹ÊóÆ»¤Î¤ß¤ÎCNN¤òÁÏÎ©¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢·ç¤¯¤Ù¤«¤é¤¶¤ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò²¿¤È¤«¹©É×¤·¤Æ¡¢¥²ー¥à¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¥¹¥Ýー¥Ä¡¦²»³Ú¡¦Ê¸³Ø´ØÏ¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍÎÏ´ë¶È¤¬½Ð¤ÆÍè¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ö´ê¤ÎÀÄÇ¯¤¿¤Á¡¢¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó?
¡¡¤¿¤ÀÉÔËþ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆüÎ©¤¬»þ²ÁÁí³Û¤Ç¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¥½¥Ëー¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¥²ー¥à¤ä±Ç²è¡¢²»³Ú¤È¤«¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ØÏ¢¤Î´ë¶È¤Ç¤·¤ç¡£²æ¡¹¤Ï²¦Æ»¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½Â¤¶È¤Ê¤Î¤ËÇ¼ÆÀ½ÐÍè¤Ê¤¤¡Ù¡£¸½ºß¤ÏÆüÎ©¤¬È´¤¤¤¿¤¬¿ô¥«·îÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯¥½¥Ëー¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Îº¢¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø·ÐÃÄÏ¢Åù·ÐºÑÃÄÂÎ¥È¥Ã¥×¤ÏÈóÀ½Â¤¶È¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À½Â¤¶È½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡ÙÅù¤ÎµÄÏÀ¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢Å´¹Ý¤ä¼«Æ°¼ÖÅù¤Î½Å²½³Ø´ë¶È¤ä¡¢°á¿©½»¤ËÄ¾ÀÜ·¸¤ë´ë¶È·²¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È¤Ï°ì¸«¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¶È¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤À¤¬Îã¤¨¤Ð¡ØÁðËí¡Ù¤Ç²ÆÌÜÞûÀÐÛ©¤¯¡ØÂ«¤Î´Ö¤ÎÌ¿¤ò¡¢Â«¤Î´Ö¤Ç¤â½»¤ß¤è¤¯¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¡Ä¡Ä¡£¤¢¤é¤æ¤ë·Ý½Ñ¤Î»Î¤Ï¿Í¤ÎÀ¤¤òÄ¹´×¤Ë¤·¡¢¿Í¤Î¿´¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¬¸Î¤ËÂº¤¤¡Ä¡Ä¡£»í¤Ç¤¢¤ë¡¢²è¤Ç¤¢¤ë¡£²»³Ú¤ÈÄ¦¹ï¤Ç¤¢¤ë¡Ù¡£·Ý½Ñ¤È¤«¥¹¥Ýー¥ÄÅù¡¦¹µÁ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Ï¿ÍÀ¸¤«¤éÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ê´¶Æ°¡¦Ìþ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´ÖÀ¸³è¤ËÉ¬¿Ü¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤¬½Å²½³Ø¹©¶È¤è¤ê¤âÎô¸å¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡»þ²ÁÁí³Û¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£3·î27Æü¸½ºß¡¢¥½¥Ëー¤Ï20Ãû±ß¡¢²æ¤¬¹ñ7°Ì¤Ç»°°æÊª»º¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¢»°É©½Å¹©¶ÈÅù¤òÎ¿¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Ç¤Å·Æ²¤Ï20°Ì¡¢12Ãû±ß¤Ç¡¢Ä¾²¼¤Ë¤Ï»°É©ÅÅµ¡¡¢´Ý¹È¡¢ÉðÅÄÌôÉÊ¹©¶È¤¬¤¢¤ë¡£58°Ì¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¡¢4Ž¥9Ãû±ß¤Ï¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¢Ì£¤ÎÁÇ¡¢JRÅì³¤¤ò½¾¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥×¥³¥ó129°Ì¡¢1Ž¥8Ãû±ß¤Î²¼¤Ë¤Ï»°°æ¶âÂ°¡¢Àîºêµ¥Á¥¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹¤¬¤¢¤ë¡£·ÐºÑ»Ô¾ì¤ÏÁðËí¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È¤òÁê±þ¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¾å°Ì¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥²ー¥à´ØÏ¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅìÂçºå¤Î»ÊÇÏ遼ÂÀÏºµÇ°´Û¡£»ÊÇÏ¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤Ë°ÂÆ£ÃéÍººî¤ÎÂ¢½ñ´Û¤¬ÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÇ°´Û¤À¤¬°Ý»ý¤¬ÂçÊÑ¤ÊÍ³¤À¡£
¡¡¡Øºä¤Î¾å¤Î±À¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½Åù¤Ç°Ý»ýÈñ¤òÇ±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍ³¡£Âç¿Íµ¤¤Î»ÊÇÏ¤Ë¤·¤Æ¤³¤¦¤À¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ËÜ¡¢·à¡¢²»³Ú¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÅù¡¢²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¤¤Ë¤â¹´¤ï¤é¤º¡¢´óÉÕ¤ä±ç½õ¤âÆÀ¤Æ²¿¤È¤«·«¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤ÈÊ¹¤¯¡£
¡¡1980Ç¯¡¢¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¿ー¥Êー¤¬24»þ´Ö¥Ë¥åー¥¹ÊóÆ»¤Î¤ß¤ÎCNN¤òÁÏÎ©¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢·ç¤¯¤Ù¤«¤é¤¶¤ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò²¿¤È¤«¹©É×¤·¤Æ¡¢¥²ー¥à¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¥¹¥Ýー¥Ä¡¦²»³Ú¡¦Ê¸³Ø´ØÏ¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍÎÏ´ë¶È¤¬½Ð¤ÆÍè¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ö´ê¤ÎÀÄÇ¯¤¿¤Á¡¢¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó?