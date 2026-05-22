JTB¡¢¿·CM¤Ë¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡ÙÌî¸¶²È¡¡¡È²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¡É½ñ¤²¼¤í¤·¥¢¥Ë¥áºîÉÊ
¡¡JTB¤Ï¤¤ç¤¦22Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÈô¤Ó½Ð¤»¡ª²ÆÎ¹¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÌî¸¶²È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·CM¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎ¹Àè¤ÎÌî¸¶²È¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ºîÉÊ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÌî¸¶°ì²È¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤Ë¤®¤ä¤«¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Î²¹¤«¤µ¤ä¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºîÉÊÀ¤È¡¢JTB¤Î¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÎ¹¤ò³Ú¤·¤ß¡¢²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤ò°é¤à¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£Î¹Àè¤Ç¹¤¬¤ë¹¬¤»¤ËËþ¤Á¤¿¤·¤ó¤Á¤ã¤ó°ì²È¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢Î¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òCM¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ï¡¢EVISBEATS¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤¤¤¤»þ´Ö¡×¤òµ¯ÍÑ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ìî¸¶²È¤¬Î¹Àè¤Ç²á¤´¤¹¡È¤¤¤¤»þ´Ö¡É¤ò²¹¤«¤¯ÉÁ¤¯¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎ¹Àè¤ÎÌî¸¶²È¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ºîÉÊ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÌî¸¶°ì²È¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤Ë¤®¤ä¤«¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Î²¹¤«¤µ¤ä¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºîÉÊÀ¤È¡¢JTB¤Î¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÎ¹¤ò³Ú¤·¤ß¡¢²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤ò°é¤à¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£Î¹Àè¤Ç¹¤¬¤ë¹¬¤»¤ËËþ¤Á¤¿¤·¤ó¤Á¤ã¤ó°ì²È¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢Î¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òCM¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ï¡¢EVISBEATS¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤¤¤¤»þ´Ö¡×¤òµ¯ÍÑ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ìî¸¶²È¤¬Î¹Àè¤Ç²á¤´¤¹¡È¤¤¤¤»þ´Ö¡É¤ò²¹¤«¤¯ÉÁ¤¯¡£