½Ð²ñ¤¤·Ï¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ø¡¡ÃËÀ¤¬¥·¥ã¥ïーÃæ¤ËºâÉÛ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç43ºÐ½÷¤òÂáÊá¡¡ÍÆµ¿ÈÝÇ§¡¡·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤â»ëÌî¤ËÁÜºº
½Ð²ñ¤¤·Ï¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÈË¬¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎºâÉÛ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢40Âå¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï43ºÐ¤Î½÷¡¡ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï·§ËÜ»ÔÅì¶è¾åÆîÉô¤Ë½»¤à¼«¾Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÂçÂ¼·ë¹áÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÂçÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï4·î18Æü¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½Ð²ñ¤¤·Ï¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿30Âå¤ÎÃËÀ¤ÈË¬¤ì¡¢ÃËÀ¤ÎºâÉÛ¤«¤é¸½¶â¤äÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼ê¸ý¤Ï¡©
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃËÀ¤Ë¡ÖÇã¤¤Êª¤Ø¹Ô¤¯¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤«¤é½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌá¤é¤º¡¢ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¸å¤ËºâÉÛ¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¥·¥ã¥ïー¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÂçÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬ºâÉÛ¤òÅð¤ó¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá»ëÌî¤ËÁÜºº
ÂçÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡Ö¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢·Ù»¡¤ÏÆ±¤¸ÍÍ¤ÊÈï³²¤ÎÁêÃÌ¤¬¿ô·ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ËÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£