¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÍ·±àÃÏÂß¤·ÀÚ¤ê¡¡»ÒÌò¤¬¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤ÎÀ©ºî¿Ø¤¬¡¢±Ñ¥µ¥êー½£¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï´Ý¤´¤ÈÂß¤·ÀÚ¤é¤ì¡¢ÈñÍÑ¤ÏÌó20Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó4000Ëü±ß)¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ·±àÃÏ¤è¤ê¤âÌ´¤Î¹ñ¡¡¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Î¥Û¥°¥ïー¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢100Æü°Ê¾åÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤ÊºÅ¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö²ñ¾ì¤òÊÄº¿¤·¤Æ¡¢¿©»ö¤ä°û¤ßÊª¤â¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥¯ー¥ë¤À¤È³§¤¬¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¾õ¶·¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼ã¤¤¥¥ã¥¹¥È¤âÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÈÄ¹À©¸Â¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾éÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÂç¿Í¤Î½Ð±é¼Ô¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡¢¡Ö¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤âÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ê¤·¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÅöÆü¤Ï¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó(¥Ï¥êー)¡¢¥¢¥é¥¹¥Æ¥¢¡¦¥¹¥¿¥¦¥È(¥í¥ó¡¦¥¦¥£ー¥º¥êー)¡¢¥¢¥é¥Ù¥é¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó(¥Ïー¥Þ¥¤¥ª¥Ëー¡¦¥°¥ì¥ó¥¸¥ãー)¤È¤Î¥»¥ë¥Õ¥£ー»£±Æ¤äSNSÅê¹Æ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë