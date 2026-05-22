¡Ú´ä¼ê¡ÛÁÏ°Õ¹©É×¤¬¸÷¤ë¡ª¡ªÀ¹²¬ÎäÌÍ¤Î¿Íµ¤Å¹7Áª
ÂçÆ±±ñ À¹²¬ÁíËÜÅ¹¡¿ÏÂµí¤«¤éºî¤ë¥¹¡¼¥×¤ÈÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¼êºî¤êÌÍ¤¬ÀäÌ¯
¾¼ÏÂ40Ç¯¡Ê1965¡ËÁÏ¶È¤Î¡ÖÂçÆ±±ñ À¹²¬ÁíËÜÅ¹¡×¡£ÌÍ¤ÏËÌ³¤Æ»»ºÇÏÎë½òÅÃÊ´¤È¾®Çþ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÎý¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÏÂµí¤«¤éºî¤ë¥¹¡¼¥×¤È¼«²ÈÀ½¥¥à¥Á¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¡ª
¡ÖÀ¹²¬ÎäÌÍ¡×¤Î¿É¤µ¤Ï¾®¿É¡¢Ãæ¿É¡¢Âç¿É¡¢¶Ë¿É¤Î4ÃÊ³¬¡£½é¤á¤Æ¤Ê¤é¡¢ÊÌ»®¤Î¥¥à¥Á¤Ç¿É¤µ¤òÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÊÌ¿É¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£µí¹ü¤äµíÆù¤ò¤À¤·¤Ë»È¤Ã¤¿¤¦¤ÞÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡£¾®ÇþÊ´¤È¥Ç¥ó¥×¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥·¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÌÍ¤Ë¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©Æ»±à¡¿½éÂå¤«¤é¼é¤êÂ³¤±¤ëÀ¹²¬ÎäÌÍ¤Î¸¶ÅÀ¤ÎÌ£
½éÂåÅ¹¼ç¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡ÖÊ¿¾íÎäÌÍ¡×¤Ï¡¢À¹²¬ÎäÌÍ¤Î¥ë¡¼¥Ä¡£ËÜ¾ì¡¦Ä«Á¯È¾ÅçËÌÉô¤ÎÎäÌÍ¤Ï¤½¤ÐÊ´¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¿©Æ»±à¡×¤Ç¤Ï¾®ÇþÊ´¤È¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Î¥Ç¥ó¥×¥ó¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¹¥¤ß¤ÎÌÍ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¾ì¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤°È¯¾ÍÅ¹¤¬ºî¤ë¡¢ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤Ë¹©É×¤ò²Ã¤¨¤ÆÆüËÜ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÎäÌÍ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼÷¡¹±ñ¡¿¥·¥³¥·¥³¼«²ÈÀ½ÌÍ¤ÈÈëÅÁ¤Î¥¹¡¼¥×¤¬Ì¥ÎÏ
¼«Ëý¤Î¡ÖÎäÌÍ¡×¤Ï¡¢¤Î¤É±Û¤·¤Î¤è¤¤ÃæÂÀÌÍ¤Ë´Å¤á¤Î¥¹¡¼¥×¤¬Íí¤ß¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¡Ö¿ÉÌ£¡×¤¬ ¤¤¤Ã¤½¤¦¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¿É¤µ¤Ï6ÃÊ³¬¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤é¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¿ÉÌ£ÊÌ¤òÍê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ï¡¼¥ÕÎäÌÍ¤ÈÐ§¤Î¥»¥Ã¥È¤ä¡¢ËÜ¾ì¤Î¥Ô¥ç¥ó¥ä¥ó¥¥à¥Á¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥¥à¥Á²¹ÌÍ¡×¤â¿Íµ¤¡ª
¢£¼÷¡¹±ñ¡Ê¤¸¤å¤¸¤å¤¨¤ó¡Ë
½»½ê¡§´ä¼ê¸©À¹²¬»ÔÀ¹²¬±ØÁ°ÄÌ1-44¥Õ¥§¥¶¥óÆî´ÛÃÏ²¼1F
TEL¡§019-652-7722
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á22»þ
ÄêµÙÆü¡§¡Ö¥Õ¥§¥¶¥ó¡×¤Ë½à¤º¤ë
¾ÆÆù¡¦ÎäÌÍ¥ä¥Þ¥È À¹²¬Å¹¡¿ºî¤ê¤¿¤ÆÌÍ¤ÈÀ¡¤ó¤À¥¹¡¼¥×¤¬ÈþÌ£
¡Ö¾ÆÆù¡¦ÎäÌÍ¥ä¥Þ¥È¡×¤Ï¡¢À¹²¬¤äÀçÂæ¤Ê¤É¤ÇÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤Å¹¡£ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡ÖÎäÌÍ¡×¤Ï¡¢¹¥¤ß¤Î¿É¤µ¤ò6ÃÊ³¬¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤æ¤ÇÍñ¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢µ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¾å¼Á¤Ç¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¾ÆÆù¤ä¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢£¾ÆÆù¡¦ÎäÌÍ¥ä¥Þ¥È À¹²¬Å¹¡Ê¤ä¤¤Ë¤¯¡¦¤ì¤¤¤á¤ó¤ä¤Þ¤È ¤â¤ê¤ª¤«¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô°ð²ÙÄ®3-3
TEL¡§019-646-0288
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á22»þ30Ê¬¡Ê22»þLO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§12·î31Æü
À¹Ï°³Õ¡¿¼«²ÈÀ½¤ÎÌÍ¤È¥¥à¥Á ¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÇÕ¡ª
¡ÖÀ¹Ï°³Õ¡×¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖÀ¹²¬ÎäÌÍ¡×¤¬¿Íµ¤¤Î¾ÆÆùÅ¹¡£¥³¥·¤ÈÃÆÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¼êÎý¤êÌÍ¤¬É¾È½¤Ç¤¹¡£¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥×¤Ë¼«²ÈÀ½¥¥à¥Á¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤ê¡¢¿É¤µ¤Ï7ÃÊ³¬¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
ÌîºÚ¤ÈµíÆù¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤¿¡ÖÆÃÀ½²¹ÌÍ¡×1800±ß¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤ó¼Ë À¹²¬±ØÁ°Å¹¡¿À¹²¬ÎäÌÍ¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿Á´¹ñ¥Ö¡¼¥à¤ÎÎ©Ìò¼Ô
¡ÖÀ¹²¬ÎäÌÍ¡×¤òÌ¿Ì¾¤·¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÄâ¡×¤¬Á°¿È¤Î¿Íµ¤Å¹¡£¡ÖÀ¹²¬ÎäÌÍ¡×¤Ï¡¢¥³¥·¤Î¶¯¤¤ÌÍ¤Ë¤À¤·¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¡¼¥×¡¢¼«²ÈÀ½¥¥à¥Á¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÌîºÚ¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò³Ú¤·¤à±öÌ£¤Î¡Ö²¹ÌÍ¡×¡¢¡Ö¥Ô¥Ó¥ó¥Ñ¡×¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤âÀªÂ·¤¤¡ª
ÌÀÌÀ²È¡¿¿É¤µ6ÃÊ³¬ ¤ª¹¥¤ß¤Î¿É¤µ¤Ë¡ª
¡ÖÌÀÌÀ²È¡×¤Î¡ÖÀ¹²¬ÎäÌÍ¡×¤Ï¡¢¼«¼ÒÀ½ÌÍ½ê¤Çºî¤ëÃæÂÀÌÍ¤ä¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤À¤·¤ò¤È¤Ã¤¿µí¹ü¥¹¡¼¥×¤¬¼«Ëý¡£ÌÍ¤Ï¥³¥·¤¬¶¯¤¯¤Æ¥â¥Á¥â¥Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¤¹¡£´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥×¤ËÆþ¤ì¤ë¿É¤ß¤ÎÎÌ¤ÏÊÌ¿É¤äÆÃ¿É¤Ê¤É6ÃÊ³¬¡£Â¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÌµÎÁ¤ÇÄÉ²Ã¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¿É¤µ¤òÄ´Àá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÀÌÀ²È¡Ê¤ß¤ç¤ó¤ß¤ç¤ó¤ä¡Ë
½»½ê¡§´ä¼ê¸©À¹²¬»ÔÀ¹²¬±ØÁ°ÄÌ1-44¥Õ¥§¥¶¥óËÜ´ÛÃÏ²¼1F
TEL¡§019-654-7180
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á22»þ
ÄêµÙÆü¡§¡Ö¥Õ¥§¥¶¥ó¡×¤Ë½à¤º¤ë
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¤ë¤ë¤Ö´ä¼ê À¹²¬ Ê¿Àô ²Ö´¬ È¬È¨Ê¿'27¡×¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤ò¸µ¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£