ÊÕÌî¸Å²¥Ü¡¼¥ÈÅ¾Ê¤»ö¸Î¤Î°äÂ²¡ÖÁ´ÍÆ²òÌÀ¤äºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¡×Ê¸²Ê¾Ê¤ÎÄÌÃÎ¼õ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡ÚÁ´Ê¸¡Û
²Æì¸©¤ÎÊÕÌî¸Å²¤ÇÆ±»Ö¼Ò¹ñºÝ¹â¹»¤Î¹â¹»À¸¤é¤¬»àË´¤·¤¿Á¥¤ÎÅ¾Ê¤»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬³Ø¹»Ë¡¿Í¡ÖÆ±»Ö¼Ò¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¸¦½¤Î¹¹Ô¤ÎÆâÍÆ¤¬À¯¼£Åª³èÆ°¤ò¶Ø¤¸¤ë¶µ°é´ðËÜË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢²þÁ±¤òµá¤á¤ëÄÌÃÎ¤ò½Ð¤·¤¿»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°äÂ²¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Ê¸²Ê¾Ê¤Ï22Æü¡¢ÊÕÌî¸Å¤Ø¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î´ðÃÏ°ÜÀß¹©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Î¸¦½¤Î¹¹Ô¤Î¤·¤ª¤ê¤Ç°ÜÀß¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¡ÖºÂ¤ê¹þ¤ß¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÊ¸½ñ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¡¢¡ÖÀ¯¼£Åª³èÆ°¤ò¶Ø¤¸¤ë¶µ°é´ðËÜË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¡ÖÆ±»Ö¼Ò¡×¤ËÂÐ¤·¡¢²þÁ±¤òµá¤á¤ëÄÌÃÎ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÄÌÃÎ¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤éÊÕÌî¸Å¤Ç¤Î¾èÁ¥¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÅÙ¤â³Ø¹»¤Ë¤è¤ë²¼¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¥¤Ë¾è¤ë¤Î¤«¡¢À¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤ËÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢°úÎ¨¤Î¶µ°÷¤¬1¿Í¤Ï¾èÁ¥¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¾è¤êÊª¿ì¤¤¤¹¤ëÂÎ¼Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¤Ê¤É¤â»ØÅ¦¡£½ÅÂç¤ÊÉÔÈ÷¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤ÏÃø¤·¤¯ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
°äÂ²¤ÏÊ¸²Ê¾Ê¤ÎÄÌÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Önote¡×¤Ë¡ÖÆâÍÆ¤òÁ´¤ÆÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Þ¤º¤Ï¿¼¤¯´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Á´ÍÆ²òÌÀ¤äºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÊó¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜÆü5·î22Æü¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤«¤é4·î24Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿³Ø¹»Ë¡¿ÍÆ±»Ö¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¸½ÃÏÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊó¹ð¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÍÆ¤òÁ´¤ÆÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Þ¤º¤Ï¿¼¤¯´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Á´ÍÆ²òÌÀ¤äºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´´ÉÍý
°ÂÁ´´ÉÍý¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»Â¦¤ÎÍÍ¡¹¤Ê°ÂÁ´´ÉÍýÉÔÈ÷¤ò¡ÖÃø¤·¤¯ÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤ÈÇ§Äê¤·¡¢³Ø¹»¤ª¤è¤Ó³Ø¹»Ë¡¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤ò¶Ë¤á¤Æ½Å¤¤¤ÈÌÀ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ÔÀ¯¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÉ½¸½¤Ç³Ø¹»¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤òÃÇ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Î°ÂÁ´¤ò¤½¤ì¤À¤±½Å¤¯¤ß¤Æ¤¤¤ë°Õ»×¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤ÆÊ¸²Ê¾Ê¤¬µþÅÔÉÜ¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢ ÊÝ¸î¼ÔÅù¤Ø¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤Åù¤âµá¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢º£¸å¤â¸¡¾Ú¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î³Ø¹»ÀßÃÖ¼Ô¡¦¶µ°é°Ñ°÷²ñÅù¤Ë°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÎÅ°Äì¤¬ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ²Ú¤Î»à¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î°ìÊâÌÜ¡¢Ä¾¤°¤Ë¤Ç¤¤ë»ö¤È¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÏÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ°éÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤ÎÊó¹ð¤Ç¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÏÊÕÌî¸Å¤Ø¤Î°ÜÀß¹©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£Åª³èÆ°¤ò¶Ø¤¸¤ë¶µ°é´ðËÜË¡Âè 14 ¾òÂè2¹à¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¸«²ò¤ò½½Ê¬¤ËÄó¼¨¤»¤º¡¢ÆÃÄê¤Î¸«Êý¤ËÊÐ¤Ã¤¿¼è°·¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÀµò¤ò¼¨¤·¡¢»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¿ÈÝ¤Î¤¢¤ëµÄÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼è¤ê¾å¤²¤ë¾ì¹ç¤Ï°ìÊý¤ËÊÐ¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¸«²ò¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Î»öÁ°³Ø½¬¤Ç¤Î¹Ö»Õ¤ÎÏÃ¤ÎÆâÍÆ¡¢¥³¡¼¥¹ÀßÄê¡¢³Æ¥³¡¼¥¹¤ÎÊ¿ÏÂ¥¬¥¤¥É¤ä¹Ö»Õ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤òÀ¸ÅÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢ÊÕÌî¸Å¥³¡¼¥¹¤Ë¸Â¤é¤º¸¡¾Ú¤·Ä¾¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤â¡¢Æ±»Ö¼Ò¹ñºÝ¹â¹»¤òÆÃ°Û¤ÊÎã¤È¤»¤º¡¢¼«¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶µ°é¤¬¡¢À¸ÅÌ¤ÎÂ¿ÌÌÅª¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¹Í»¡¡¢¸øÀµ¤ÊÈ½ÃÇ¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÆ³ÎÇ§¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊóÆ»¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢ÌÀÆüÅê¹Æ¤¹¤ë¤«¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£