¡Ú¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡ÛµÈÅÄ¥¢¥é¥·¤¬°µ´¬2Ï¢ÇÆ¡Ö¤½¤³¤Ç¾¡¤Æ¤ì¤Ð¤Þ¤¿°ìÊâ¶á¤Å¤¯¡×²¾ÁÛ¸ÞÎØ¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ø°ÕÍß
¡¡¡þ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÌÀ¼£ÇÕÁ´ÆüËÜÁªÈ´Áª¼ê¸¢Âè2Æü¡Ê2026Ç¯5·î22Æü¡¡Åìµþ¡¦¶ðÂôÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë97¥¥íµé¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢3°Ì¤ÎµÈÅÄ¥¢¥é¥·¡Ê»°·Ã³¤±¿¡Ë¤¬2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢9·î³«Ëë¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢10·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê³«ºÅÃÏÌ¤Äê¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ç¤Ï¥ê¥Ü¥¦¥£¥Ã¥ÄÏÂÀÄ¡ÊÆüÂç¡Ë¤Ë11¡½0¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç²÷¾¡¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¤Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¹ñÆâÂç²ñ¤Î¥á¥À¥ë¤Ç°Â¿´¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ïº£Ç¯4·î¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë½ÅÎÌµé¤Î¥¨¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Ç24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î¥¿¥¸¥å¥Ç¥£¥Î¥Õ¡Ê¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡Ë¡¢·è¾¡¤ÇÆ±¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥¶¥ë¥Ô¥é¡Ê¥¤¥é¥ó¡Ë¤ò·âÇË¡£28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤ËÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÏºÆ¤ÓÎ¾¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç¾¡¤Æ¤ì¤Ð¤Þ¤¿¸ÞÎØÍ¥¾¡¤Ø¤ÎÆ»¤¬°ìÊâ¶á¤Å¤¯¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é½Ð¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¡£¥¢¥¸¥¢¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë¡¢¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤ë¡£