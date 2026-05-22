ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£µ¡¥£¸£³¡ó¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤ËÊÂ¤Ö¿å½à

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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1MO¡¡6.92¡¡5.79¡¡6.18¡¡6.93
3MO¡¡7.43¡¡5.86¡¡6.55¡¡7.04
6MO¡¡8.04¡¡6.15¡¡7.13¡¡7.38
9MO¡¡8.25¡¡6.31¡¡7.49¡¡7.51
1YR¡¡8.45¡¡6.60¡¡7.80¡¡7.64
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡6.08¡¡8.57¡¡6.44
1MO¡¡7.07¡¡8.41¡¡6.64
3MO¡¡7.47¡¡8.56¡¡6.70
6MO¡¡8.11¡¡8.99¡¡7.05
9MO¡¡8.41¡¡9.18¡¡7.22
1YR¡¡8.65¡¡9.37¡¡7.41
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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