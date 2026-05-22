BTSÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò¡ØAERA¡Ù¤¬¥í¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ª¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°MC¤òÁ´Ê¸ÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëQR¥³ー¥É¤â
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
BTS¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤¬¡¢5·î25ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØAERA 6·î1Æü¹æ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¢£¡È´°Á´ÂÎ¡É¤Ç¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Ç11Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë
Ìó3Ç¯9¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯ºîÉÊ¡ØARIRANG¡Ù¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤Æ¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò´º¹ÔÃæ¤ÎBTS¡£Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È´°Á´ÂÎ¡É¤Ç¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Ç11Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¡¢Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARIRANG¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤«¤é¡ÖDynamite¡×¤Ê¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Þ¤Ç¡¢7¿Í¤Îµ°À×¤È¤¢¤é¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ï¤ó¤À¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È½Ëº×¡É¤½¤Î¤â¤Î¡£
º£¹æ¤Ç¤Ï¡¢É½»æ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥éー¥°¥é¥Ó¥¢¤È¥í¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¤ÇÀ¤³¦¤¬¡ÖÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿½Ö´Ö¡×¤Îµ±¤¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ïÌÌQR¥³ー¥É¤«¤é¤Ï¸ø±é¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°MC¤òÁ´Ê¸ÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2026.05.25 ON SALE
¡ØAERA¡Ê¥¢¥¨¥é¡Ë2026Ç¯6·î1Æü¹æ¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
AERA dot.
https://dot.asahi.com/aera/
BTS OFFICIAL SITE
https://bts-official.jp/
http://www.universal-music.co.jp/bts/