¡Ö¥¹ー¥Ñー¶Ì½Ð¡×±¿±Ä²ñ¼Ò¸µÌò°÷¤ÎÃË¤é¤òÂáÊá¡¡²ñ¼Ò¤ËÌó3900Ëü±ß¤ÎÂ»³²Í¿¤¨¤¿µ¿¤¤¡¡¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÇÉ¸¯¼ê¿ôÎÁ¤ò¿åÁý¤·»ÙÊ§¤¤¢ª¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«
¡Ö¥¹ー¥Ñー¶Ì½Ð¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¸µ´´Éô¤Ï¡¢4Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌÇØÇ¤¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Âçºå¡¦À¾À®¶è¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë¡Ö¥¹ー¥Ñー¶Ì½Ð¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡×¤Î¸µ¼èÄùÌò¡¦Àõ±ºÅ¯É×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê76¡Ë¤Ï¡¢5·î22Æü¡¢¿ÈÊÁ¤ò¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àõ±ºÍÆµ¿¼Ô¤Ï¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¡¦ÃæÀ¾Å°ÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¤È¶¦ËÅ¤·¡¢2021Ç¯¤«¤é19²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡×¤¬¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤¦¥¹ー¥Ñー¶Ì½Ð¤Î½¾¶È°÷¤ÎÇÉ¸¯¼ê¿ôÎÁ¤ò¿åÁý¤·¤·¡¢¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡×¤ËÌó3900Ëü±ß¤ÎÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àõ±ºÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢4Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡×¤¬¿åÁý¤·¤·¤Æ»ÙÊ§¤Ã¤¿¶â¤ò¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£