¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡24Æü³«Ëë¡¡¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡ÛÃ«ºêÍý»Ò¤Î¿ä¤·¤Ï»³¸ý¿¿´î»Ò¡¡¡ÖÃÏ¸µÀï¤Ç¤¹¤·¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Ç24Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¡¥¹¥Þ¥Û¥Þ¥¯¡¼¥ëÇÕ¡×¤ÎPRÂâ¤¬22Æü¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÀ¾ÉôÁí¶É¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤â¡¢½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿»³¸ý¿¿´î»Ò¡Ê29¡Ë¡¢ÂçÂ¼PRÂç»È¡ÖOmu½÷¡×¤ò·ëÀ®¤¹¤ëËÌÂ¼Ç«¡¹¡Ê24¡Ë¡¢ÅèÅÄÍÎ¤¡Ê23¡Ë¡¢¿¹ÍÛÂ¿¡Ê21¡Ë¤éÃÏ¸µ¡¦Ä¹ºê»ÙÉôÀª¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¡¢PR¤ËË¬¤ì¤¿Ã«ºêÍý»Ò¤â¡Öº£Àá¤Î¿ä¤·¤Ï»³¸ýÁª¼ê¤Ç¤¹¡ªÃÏ¸µÀï¤Ç¤¹¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï60²¯±ß¡£½Ð¾ìÁª¼ê¡¢³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£